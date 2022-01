Hrvatska policija na presici je pričala o nestanku Mateja Periša i suradnju sa srpskom policijom. Potvrdili su da je snimka iz Save autentična i snimljena u to vrijeme, ali nisu mogli potvrditi je li na njoj čovjek. Antonio Gerovac, pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave kriminalističke policije, rekao je da utvrđuju sve okolnosti i da se snimka obrađuje.

Pogledajte snimku iz Save

'Kadrovi se izoštravaju'

- Postoji sumnja da je ušao u vodu, ali ne i potvrda toga, a snimke se još obrađuju i izoštravaju - napominje Gerovac.

Dodao je kako je srpska policija napravila izniman posao oko praćenja Matejeva kretanja od trenutka izlaska iz kluba i do trenutka kada se smatra da je ušao u vodu.

- Pregledane su i snimke nakon toga, kako bi se utvrdilo je li možda negdje izašao iz vode i slično. Mi možemo reći da je osoba odjevena poput Mateja došla do vode, ali ne postoji nitko tko može to sigurno tvrditi - istaknuo je.

- Snimka je autentična, ali pliva li netko ili ne pliva, to su zasad spekulacije. Ja u to ne bih ulazio, snimke se obrađuju. To je snimka od te noći - rekao je.

Ravnateljstvo MUP-a u podne je objavilo nove informacije o nestanku Mateja Periša u Beogradu. Hrvatski policajci proteklih su dana boravili u Beogradu i našli su se kolegama srpskog MUP-a kojima pomažu u istrazi.

Tijek presice možete pročitati OVDJE.