Ravnateljstvo MUP-a u podne objavljuje nove informacije o nestanku Mateja Periša u Beogradu. Hrvatski policajci proteklih su dana boravili u Beogradu i našli su se kolegama srpskog MUP-a. Izjavu daje pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac.

- Koordinacija policije traje od same prijave nestanka Mateja Periša. Zadnja dva dana smo bili u Beogradu gdje smo razmijenili sva saznanja. Srspka policija je poduzela sve radnje koje se inače poduzimaju, uključene su sve snage - rekao je Gerovac.

Mi smo u dva dana ostvarili intenzivne kontakte i i dalje ćemo, radit ćemo na području RH, bit ćemo u kontaktu s obitelji i nadamo se da će doći do raspleta događaja i da će biti pronađen živ, nastavio je Gerovac, a zatim dodao:

"Ništa ne ukazuje da je njegov nestanak posljedica nasilne radnje", istaknuo je.

O susretu s ministrom Aleksandrom Vulinom, naveo je samo riječi hvale. "Dobili smo apsolutno sve informacije i sve što je potrebno."

- Stupili smo u kontakt s istražiteljima i intenzivirali kontakt s Matejevim ocem. Postoji radna verzija onoga što se dogodilo, ali razumjet ćete me da sada ne mogu o detaljima - rekao je Gerovac.

Nije htio komentirati navode da je Matejevo društvo u Beogradu u noći nestanka konzumiralo opijate i droge.

- Što se tiče konzumacije opijata ne mogu to sa sigurnošću utvrditi, ostavimo to za istragu koja slijedi. Ono što se događalo u Gotiku i sve oko boravka dečkiju u Beogradu, srpska policija je napravila detaljnu analizu svega. Za sada ne postoji rupa u njihovom kretanju koja bi se mogla istražiti, a nije. Da bi se dokazala konzumacija opijata, potrebno je nekome izvaditi krv - objasnio je Gerovac, koji dodaje da će neprestano surađivati sa srpskom policijom, te da će ukoliko bude potrebno opet razgovarati s njegovim prijateljima i izvesti sve radnje koje mogu, a da mogu pomoći srpskoj policiji.

Najavio je poduzimanje još istražnih radnji s Matejevim prijateljima, ali to će biti uglavnom razgovori koji će pomoći u rasvjetljavanju detalja, a istaknuo je kako bi tih razgovora moglo biti puno.

- Obradit ćemo i dio mobitela i informacije dostaviti srpskoj policiji - rekao je Gerovac.

- Dio te istrage odnosi se i na mobitel, a o detaljima ne mogu, jer se radi o našim taktikama o kojima ne govorimo u javnosti, rekao je.

Gerovac je istaknuo kako mu je jako žao što snimke izlaze u javnost, jer se radi o špekulacijama. Policija je, kaže pregledala sve snimke i teško je još uvijek sve sa sigurnošću utvrditi.

- Postoji sumnja da je ušao u vodu, ali ne i potvrda toga, a snimke se još obrađuju i izoštravaju - napominje Gerovac.

Dodao je kako je srpska policija napravila izniman posao oko praćenja Matejeva kretanja od trenutka izlaska iz kluba i do trenutka kada se smatra da je ušao u vodu.

- Pregledane su i snimke nakon toga, kako bi se utvrdilo je li možda negdje izašao iz vode i slično. Mi možemo reći da je osoba odjevena poput Mateja došla do vode, ali ne postoji nitko tko može to sigurno tvrditi - istaknuo je.

Komentirao je i snimku koja je nastala u Savi.

- Snimka je autentična, ali pliva li netko ili ne pliva, to su zasad spekulacije. Ja u to ne bih ulazio, snimke se obrađuju. To je snimka od te noći - rekao je.

Komentirao je i spekulacije o sukobu s mladićima iz Zadra.

- Tek moramo utvrditi jesu li u klubu zaista bili Zadrani i ako su bili, oni nam mogu reći što se događalo u klubu - rekao je Gerovac.

- Sve ukazuje na činjenicu da Matej i društvo nisu bili u nikakvom sukobu. Ali nema ni indicija da su bili uključeni u neke druge sukobe, ispred ili u klubu - dodao je.

Vulin: 'Stalo nam je da ga nađemo'

Inače, o susretu s hrvatskom policijom jučer je službenu izjavu dao i srpski ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin, koji je rekao da su razgovarali i razmijenili informacije.

- Ja se nadam da su naše kolege iz Hrvatske zadovolјne našom istragom, uostalom kad se budemo ponovno vidjeli, oni će nam reći. Nema nikoga kome je više u interesu, naravno osim obitelji, stalo da dođe do istine od Ministarstva unutarnjih poslova Srbije. Svakom pripadniku Ministarstva unutarnjih poslova, od ministra do ronilaca u Žandarmeriji, Veselina Milića kao načelnika Policijske uprave za grad Beograd, svakom tom dobrom čovjeku koji zaista iskreno i uporno radi već danima, stalo je da nađe tog mladića. Ne mogu iznositi pretpostavke, istraga je otišla u jednom smjeru - rekao je jučer Vulin koji je dodao da se pretražuje Sava i dio dunavskog akvatorija. Kaže da neće stati dok nešto ne pronađu i da će dati sve od sebe te da se pretražuju sve obale i istražuje svaka poluinformacija ili neprovjerena informacija.