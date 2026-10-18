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Splitska policija objavila detalje o uhićenjima. Evo koliko je još torcidaša u bijegu i tko je uhićen

Piše Veronika Miloševski,
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Splitska policija objavila detalje o uhićenjima. Evo koliko je još torcidaša u bijegu i tko je uhićen
Foto: 24sata
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Istražitelji terete pripadnike Torcide za poticanje na nasilje i mržnju tijekom povorke prije utakmice Hajduka i Ajaxa.

Splitsko-dalmatinska policija prijavila je 14 osoba zbog sumnje da su u Splitu poticale na nasilje i mržnju. Prema policiji, osumnjičeni su kao pripadnici navijačke skupine Torcida sudjelovali u povorci prije utakmice Hajduka i Ajaxa te uzvikivali povike kazneno kažnjivog sadržaja. Policija je kaznenu prijavu podnijela Općinskom državnom odvjetništvu u petak, 16. listopada.

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Od 14 prijavljenih osoba policija je pronašla pet, dok za ostalih devet traga. Sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je istražni zatvor za sve prijavljene. Policija je pet dostupnih osoba predala u zatvor, a preostalih devet odvest će ondje nakon što ih pronađe. Sumnjiči ih za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju iz članka 325. Kaznenog zakona.

Policija je najavila da će 18. listopada za isto kazneno djelo prijaviti još šest osoba. Jednu od njih uhitila je i provodi kriminalističko istraživanje, a u zakonskom roku predat će je pritvorskom nadzorniku. Istražitelji i dalje analiziraju dostupne podatke i snimke te pokušavaju utvrditi identitet dodatnih osoba za koje sumnjaju da su sudjelovale u kaznenom djelu.

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- Nastavljamo kriminalističko istraživanje s ciljem identifikacije više osoba za koje smo utvrdili osnovanu sumnju da su počinile ovo kazneno djelo - poručila je splitsko-dalmatinska policija.

U odvojenom slučaju policija je 16. listopada oko 10.20 uhitila 41-godišnjaka na Trumbićevoj obali, na predjelu Matejuške u Splitu. Policija sumnja da je počinio kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju. Nakon uhićenja predala ga je pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.

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