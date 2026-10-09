Ukoliko uočite ovog muškarca nemojte mu se približavati nego odmah nazovite policiju na 192
Policija objavila snimku, ovog muškarca traže zbog napada u Trogiru: 'Ne približavajte mu se'
Na objavljenom videu i fotografijama je muškarac koji se dovodi u vezu s događajem u kojem je jutros u Trogiru ozlijeđena jedna osoba, javila je splitsko-dalmatinska policija.
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Policija poziva građane koji imaju korisne informacije o identitetu osobe ili druge korisne informacije da nazovu policiju na broj 192. Ukoliko uočite ovog muškarca nemojte mu se približavati nego odmah nazovite policiju na 192.
Podsjetimo, na području Starog čiovskog mosta u Trogiru u petak oko 1.30 pronađen je muškarac s ubodnom ranom u predjelu trbuha. Hitno su ga prevezli u bolnicu, gdje su ga operirali i zadržali na daljnjem liječenju. Policija istražuje okolnosti događaja.
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