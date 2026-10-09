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Policija objavila snimku, ovog muškarca traže zbog napada u Trogiru: 'Ne približavajte mu se'

Piše Veronika Miloševski,
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Policija objavila snimku, ovog muškarca traže zbog napada u Trogiru: 'Ne približavajte mu se'
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Foto: PU splitsko dalmatinska
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Ukoliko uočite ovog muškarca nemojte mu se približavati nego odmah nazovite policiju na 192

Na objavljenom videu i fotografijama je muškarac koji se dovodi u vezu s događajem u kojem je jutros u Trogiru ozlijeđena jedna osoba, javila je splitsko-dalmatinska policija.

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Trogir VIDEO
Trogir | Video: mup


 
Policija poziva građane koji imaju  korisne informacije o identitetu osobe ili druge korisne informacije da nazovu policiju na broj 192. Ukoliko uočite ovog muškarca nemojte mu se približavati nego odmah nazovite policiju na 192.

VAN ŽIVOTNE OPASNOSTI JE STRAVA U TROGIRU Pronašli izbodenog muškarca kraj mosta
STRAVA U TROGIRU Pronašli izbodenog muškarca kraj mosta
Foto: PU splitsko dalmatinska

Podsjetimo, na području Starog čiovskog mosta u Trogiru u petak oko 1.30 pronađen je muškarac s ubodnom ranom u predjelu trbuha. Hitno su ga prevezli u bolnicu, gdje su ga operirali i zadržali na daljnjem liječenju. Policija istražuje okolnosti događaja.

Trogir: Policijski očevid na starom čiovskom mostu gdje je pronađen muškarac s ubodnom ranom Trogir: Policijski očevid na starom čiovskom mostu gdje je pronađen muškarac s ubodnom ranom Trogir: Policijski očevid na starom čiovskom mostu gdje je pronađen muškarac s ubodnom ranom
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

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