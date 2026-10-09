Policija objavila snimku, ovog muškarca traže zbog napada u Trogiru: 'Ne približavajte mu se'

Na objavljenom videu i fotografijama je muškarac koji se dovodi u vezu s događajem u kojem je jutros u Trogiru ozlijeđena jedna osoba, javila je splitsko-dalmatinska policija.

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Pokretanje videa... VIDEO Trogir | Video: mup





Policija poziva građane koji imaju korisne informacije o identitetu osobe ili druge korisne informacije da nazovu policiju na broj 192. Ukoliko uočite ovog muškarca nemojte mu se približavati nego odmah nazovite policiju na 192.

Foto: PU splitsko dalmatinska

Podsjetimo, na području Starog čiovskog mosta u Trogiru u petak oko 1.30 pronađen je muškarac s ubodnom ranom u predjelu trbuha. Hitno su ga prevezli u bolnicu, gdje su ga operirali i zadržali na daljnjem liječenju. Policija istražuje okolnosti događaja.