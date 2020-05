Policija objavila video: Uhvatili su grupu koja je ukrala milijune

Na Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci u petak je privedena petorka uhićena dan ranije na području Zagreba i okolice, osumnjičena za niz provala u bankomate, kao i dovođenja u opasnost općeopasnom radnjom na području Rijeke, Istre, PU zagrebačke i krapinsko goranske.

Uhićeni su M.S. (40), koji se prije četiri godine "proslavio" bijegom iz švicarskog zatvora te I.J. (34), D.M. (37), Ž. J. (30) i K.S. (42).

