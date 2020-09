Policija otkrila detalje nesreće kod Ježeva: U sudaru pet vozila poginuli su vozači dva kamiona

Policija još ne zna kako su se i zbog čega sudarila tri kamiona i dva automobila kod odmorišta Ježevo na autocesti A3. U velikoj nesreći i požaru poginula su dva vozača, a svi su ostali vozači prošli bez ozljeda

<p>U stravičnoj nesreći na autocesti A3 poginula su dva vozača kamiona, izvijestila je zagrebačka policija u srijedu navečer. Očevid velike nesreće kod odmorišta Ježevo traje i dalje tako da još nije poznato u kojim su vozilima bili vozači.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Policija je izvijestila da su se sudarila dva turska kamiona i treći kamion iz Crne Gore te dva automobila, jedan bjelovarskih registracija te drugi bosanskohercegovačkih, a nakon sudara izbio je velik požar zbog kojeg je autocesta bila potpuno blokirana za promet.</p><p>Osim poginulih vozača, svi ostali sudionici nesreće prošli su bez ozljeda, navodi se, no nije poznato koliko je ljudi bilo u ostalim vozilima.</p><p>Požar su ugasili vatrogasci te je u suradnji s nadležnim službama, od 18.57 sati žurno otvoren sjeverni kolnik A3, između čvora Rugvica i Ivanić Grad za dvosmjerni promet jednim kolničkim trakom.<br/> <br/> Na mjestu nesreće policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji s nadležnim državnim odvjetnikom provode očevid. Okolnosti ove prometne nesreće utvrdit će se po dovršetku očevida.</p><p>O nesreći su se oglasili iz Hrvatske vatrogasne zajednice. U priopćenju navode da su u sudaru sudjelovala tri teretna i dva osobna vozila te da je nakon nesreće u 16 sati došlo do požara. U gašenju je sudjelovao 21 vatrogasac s 9 vozila.</p><p>- Bačve koje su eksplodirale predstavljale su veliku opasnost pri spašavanju i gašenju. Požar je ugašen u 18:00 sati, a vatrogasci su još na terenu i sudjeluju u sanacij - kazao je zapovjednik JVP Ivanić-Grada <strong>Dario Kezerić</strong>.</p><p>HAK javlja da je promet djelomično normaliziran i vozi se dvosmjerno u blizini odmorišta Ježevo (otvoren je po jedan trak u oba smjera od 55. +300 do 57. +500 km).</p><p>- Molimo vozače da prilikom nailaska na mjesto nesreće ne usporavaju naglo, već da voze u skladu sa privremenom prometnom signalizacijom i održavaju sigurnosni razmak između vozila (nagla kočenja, uz povećanu gustoću prometa, mogu izazvati nove incidentne situacije) - poručili su iz HAK-a.</p>