Prizori užasa s autoceste: Dvoje ljudi poginulo u teškoj nesreći

Vozim kamion dugi niz godina i nisam ništa slično doživio, prestrašno, ispričao nam je čitatelj koji je među prvima naišao na prizore užasa. Iz policije su potvrdili da je dvoje ljudi smrtno stradalo

<p>U stravičnoj nesreći kod odmorišta Ježevo, prema dosad prikupljenim podacima, poginulo je dvoje dvoje ljudi, potvrdili su iz zagrebačke policije. Kako navode, požar je lokaliziran i radi se na uspostavljanju prometa suprotnim trakom.</p><p>Teška nesreća na A3 u kojoj je sudjelovalo nekoliko vozila, izazvala je kaos na autocesti Zagreb-Lipovac. Iz policije navode da su u sudaru oko 16 sati, tri kilometra od Ježeva, sudjelovala dva kamiona i dva automobila, no još nije poznato kako je došlo do nesreće.</p><p>Gust dim vidio se čak i na naplatnim kućicama na izlazu iz Zagreba, a detonacije i ogromni plamen ledili su krv u žilama svih onih koji su iz daljine gledali detonacije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trenuci detonacije na A3</strong></p><p>Razgovarali smo i s čovjekom koji je među prvima stigao na mjesto nesreće. Vozača cisterne zaustavio je jedan od vozača koji su sudjelovali u nesreći i vikao da zove Hitnu pomoć.</p><p>- Među prvima sam došao blizu mjesta nesreće, vozio sam iz suprotnog smjera. Kolega iz prvog kamiona me zaustavio i vikao da zovem policiju. Nazvao sam 112 i poslije smo pokušali pomoći vozaču trećeg kamiona. Ležao je bez svijesti ali nismo mogli nikako otvoriti vrata jer su počele detonacije. Morao sam brzo otići jer sam i ja vozio cisternu koja se mogla zapaliti, nisam htio riskirati, nadam se da su ga uspjeli izvući na vrijeme. Vozim kamion dugi niz godina i nisam ništa slično doživio, prestrašno - ispričao nam je čitatelj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nakon eksplozije na A3</strong></p><p> </p><p>U jednom kamionu bila je aramatura, drugi je vozio bale papira, a treći bačve s nepoznatom tekućinom. Gašenje se bliži kraju, ali trajat će satima.</p><p>Iz policije su dodali da će se očevid obaviti čim se za to steknu uvjeti.</p><p>. Iz HAK-a navode da je zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između naplatne postaje Zagreb-Istok i čvora Ivanić Grad, prekinut promet u oba smjera te su se stvorile kilometarske kolone. Vozi se obilazno.</p><p>- u smjeru istoka: preko Rugvice (ŽC 3070 - ŽC 3034 - ŽC 3074 - ŽC 3041 - nerazvrstana cesta Etanska cesta - DC 43 - čvor Ivanić-Grad);</p><p>- u smjeru zapada preko čvora Ivanić Grad (čvor Rugvica-ŽC3070–ŽC3034–ŽC3074–ŽC3041-nerazvrstana cesta Etanska cesta-DC43–čvor Ivanić Grad).</p>