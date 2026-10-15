Policija otkrila tko je prijetio župniku Don Danteu u Zagrebu: 'Imali su nož, privedeni su'

Dvojica maloljetnika osumnjičena su za prijetnju zagrebačkom svećeniku i župniku Željku Lovriću, poznatijem kao Don Dante. Potvrdila nam je to zagrebačka policija, koja je dovršila kriminalističko istraživanje zbog prijetnje njemu te još jednom muškarcu i ženi s kojima je tad svećenik bio.

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Pokretanje videa... VIDEO Napad u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Podsjetimo, Lovrić je ustupio 24sata snimku napada na njega i prijatelje od 22. rujna. Na njoj se vidi kako su dva zamaskirana mladića potrčala prema njima, a kasnije se povukli. Sve se odvijalo oko 4.50 sati, a svećenik nam je ispričao kako je i ranije primao prijetnje.

- Osumnjičena dvojica maloljetnika, 22. rujna oko 4.50 sati su došla u dvorište župnog objekta na području Trešnjevke, prišla oštećenima koji su se tamo nalazili te im uputili verbalne prijetnje, dok je jedan od njih u ruci držao nož. Oštećeni su nakon toga pobjegli u župni objekt, a osumnjičeni su se udaljili s mjesta događaja - navode iz policije.

Te prijetnje maloljetnika izazvalo je kod njih strah za sigurnost i život. Sve su prijavili policiji, a na kraju su maloljetnici uhićeni.

Oni su nakon obrade predani pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu.