'Policija ove godina uhitila 1681 krijumčara migrantima'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u četvrtak u Splitu da je hrvatska policija tijekom ove godine do sada uhitila 1681 krijumčara ilegalnih migranata.

Božinović je na splitskom Pravnom fakultetu danas održao predavanje o Schengenskom prostoru.

"Mi svakodnevno uhitimo tri do četiri krijumčara ilegalnih migranta", rekao je novinarima ministar unutarnjih poslova.

Dodao je kako je hrvatska policija, prema najnovijim podacima, od početka godine do sada uhitila 1681 osobu koja se bavi krijumčarenjem ilegalnih migranata, uzimajući novac za to. To znači 1681 slučaj odvojenog postupanja policije, rekao je.

Ovoliki broj uhićenih krijumčara ilegalnih migranata u Hrvatskoj, koji krijumčarenje naplaćuju, govore koliko je taj kriminalni posao razgranat, procijenio je ministar Božinović.