Policija pretražuje 'mrtve' rupe u potrazi za Dankom: Tu nema ni kisika, ljudska noga nije bila

I dalje traje potraga za tijelom djevojčice Danke Ilić (2) iz Srbije. Od kada je nestala iz Bora 26. ožujka, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivno tragaju za njom. Već u prvim satima nakon nestanka, policajci su provjeravali svaku rupu u koju je djevojčica mogla upasti. Nakon što je objavljeno da je Danka ubijena i da iza svega stoje radnici JKP 'Vodovod', policajci su započeli potragu za tijelom djevojčice u bunarima, šahtama i rezervoarima, piše Blic.

Kako je u srijedu izjavio državni tajnik MUP-a Žarko Brkić, spasilačke službe i policija pretražuju predjele gdje ljudska noga nije kročila.

Prema izvještaju reportera 'K1' TV, radi se o nepristupačnom terenu u Lazarevom kanjonu.

Foto: Nikola Anđić/Telegraf.rs

- Tamo ima mnogo pećina, to je najveći podzemni sistem pećina u Srbiji, a iznad njih postoji još mnogo rupa i vrtača. Sve se to pregleda - kažu s K1 TV. Pretpostavlja se da je u pitanju 'mrtva rupa' od 70 metara, piše Blic.

Foto: Privatan album

- Dolje se ne može spustiti bez boce kisika. To su mjesta gdje, kako se kaže, ljudska noga nije kročila. Mogu zamisliti koliko oni koji poznaju ovaj teren mogu to iskoristiti i prići najnepristupačnijim dijelovima kako bi sakrili tijelo. Ima mnogo mjesta do kojih je moguće doći jedino dronom kako bi se vidjelo kako to izgleda - javili su s lica mjesta.

Majku Dejana Dragijevića (50), osumnjičenog za ubojstvo, policija je ispitala četiri puta.