Policija privela liječnika koji je slomio ruku medicinskoj sestri: 'Uhvatio me za vrat i gušio...'

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Uhvatio me za vrat i počeo gušiti da bi me potom bacio na tlo. Krenuo je prema meni i vjerojatno bi nastavio s napadom, no u tome su ga spriječili očevi djece koja su čekala na red, ispričala je napadnuta sestra

Zagrebačka policija privela je liječnika koji je u petak u medicinskoj ordinaciji u Zagrebu napao medicinsku sestru i slomio joj ruku. Potvrdili su to za Jutarnji list, ističući kako za slučaj znaju od početka. Više detalja o svemu trebalo bi biti poznato u četvrtak, kad će se znati i za što će se teretiti liječnik. Iz KB Dubrava su za Jutarnji rekli kako napadač nije njihov radnik, već samo specijalist. U priopćenju navode da su potreseni informacijom o nasrtaju na medicinsku sestru koja je puštena na kućnu njegu te da nemaju saznanja o samom slučaju. - S obzirom da Ante Kedžo dr.med. nije zaposlenik KB Dubrava, već se u KB Dubrava nalazi na obavljanju dijela specijalističkog usavršavanja iz Kliničke radiologije koji u svojoj matičnoj ustanovi Općoj i veteranskoj bolnici Hrvatski ponos iz Knina ne može obaviti, ne postoji pravna osnova za izricanjem radno-pravnih sankcija od strane KB Dubrava - navode u priopćenju iz bolnice. Riječ je o napadu specijalizanta radiologije u KB-u Dubrava Ante Kedže, koji je prema pisanju Indexa u petak, 14. listopada, oko 19 h u Retkovcu u Zagrebu brutalno napao, davio, srušio na pod i slomio ruku 55-godišnjoj medicinskoj sestri Renati Brkić. Kedžina supruga došla je po ispričnicu za njihovog sina vrtićke dobi, a kad joj je rečeno da treba malo pričekati jer postoje pacijenti koji su bili na redu prije nje, napustila je ordinaciju. Pred kraj radnog vremena ponovno je došla sa sinom, ali ovaj put u pratnji supruga. Medicinska sestra tada je već bila zaključala vanjska vrata ordinacije jer je do kraja radnog vremena trebalo pregledati pacijente koji su čekali u čekaonici. Prema priči sestre Brkić, Kedžo je uporno zvonio na vanjskim vratima, a ona mu je otvorila vrata čim je završila s pacijentom koji je već bio u ordinaciji. Istaknula je da ju je prvo počeo vrijeđati, a potom ju je, kazala je i fizički napao. 'Skočio je na mene, primio me za vrat i bacio' - Cijelo popodne nismo stali s poslom, bilo je stotinjak pacijenata. U 18.45 sam zaključala vrata ambulante jer nemamo zaštitu, a puno je pacijenata čekalo u čekaonici. Dok sam završavala posao oko jednog pacijenta, počeo je netko luđački zvoniti na vrata. Kad sam završila posao, izašla sam na sporedni ulaz vidjeti tko to zvoni na glavnim vratima. Vidjela sam ženu i njega koji je na mene odmah počeo vikati. Nije mi dao da dođem do riječi, nisam mogla s njime uspostaviti kontakt - rekla je Brkić za HRT. Kako je ispričala, muškarcu je rekla da ne viče i da ne može tako s njome razgovarati, na što je on zaprijetio da će joj zavrnuti vratom. - Ne sjećam se dobro, uglavnom je spominjao vrat i u tom momentu je skočio na mene, primio me za vrat i bacio među borove. Udarila sam glavom, leđima i rukom koja je tada pukla - ispričala je. Dodala je kako su tada reagirala dva oca. 'To je užasna stvar, tome se nitko ne nada u svojoj karijeri' - Stisnuli su ga uza zid i ja sam pobjegla uznemirena. U šoku sam odmah zvala policiju koju nisam mogla dobiti, zvala sam muža da zove policiju nakon čega je ona i došla - ispričala je. - Policija mi je rekla da im je on kazao da mu nije žao i da bi sve ponovio te da ga oni vode u pritvor, a ujutro sucu istrage - rekla je. Brkić je ispričala i kako ju je suprug odvezao na Hitnu, a osim ozljeda je imala i jako visoki tlak. - Radili su mi pretrage i vršili opservaciju od 20 sati do sutradan u 12 kada su me pustili kući. U ponedjeljak sam otvorila bolovanje - rekla je. - Radim 35 godina. 20 godina na odjelu i sad sam 15 godina u primarnoj zaštiti, cijelo vrijeme na pedijatriji s djecom i nisam imala nikakvih konflikata. Važno je i da je gospodin liječnik. To je užasna stvar kojoj se ne nada nitko u svojoj karijeri - istaknula je. Osuda Liječničke komore Hrvatska liječnička komora najoštrije osuđuje napad liječnika, oca maloljetnog pacijenta, na medicinsku sestru koji se dogodio u petak, 14. listopada oko 19 sati u medicinskoj ordinaciji u Zagrebu. - Najoštrije osuđujemo svako nasilničko ponašanje. Hrvatsko društvo mora imati nultu toleranciju na nasilje bilo kakve vrste, bez obzira od koga ono dolazi, a posebno osjetljivi trebamo biti na nasilje u zdravstvenom sustavu. Povjerenstvo za etiku i medicinsku deontologiju Hrvatske liječničke komore pokrenut će postupanje protiv liječnika koji je napao medicinsku sestru te zatražiti potrebnu dokumentaciju - rekao je predsjednik HLK-a doc.dr.sc. Krešimir Luetić. Najčitaniji članci