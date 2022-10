Policija: Priveli smo 54 osobe u sukobima Boysa i Torcide, sve ukazuje da su bili dogovoreni...

Uoči nogometne utakmice zagrebačke Lokomotive i splitskog Hajduka u nedjelju u Zagrebu, sukobile su se navijačke skupine Bad Blue Boysa i Torcide u Ulici Izidora Kršnjavoga, rekao je večeras načelnik Policijske uprave zagrebačke Marko Rašić.

U razgovoru za Dnevnik Nove TV Rašić je izjavio da policija ulaže puno truda i poduzima niz mjera kako bi nogometne utakmice, pogotovo one visokog rizika, s aspekta sigurnosti prošle u najboljem redu, a tako su se pripremali i za današnju.

"Imali smo dovoljno policijskih službenika, i specijalne interventne policije, temeljne, kriminalističke i prometne policije, i u suradnji s građanima, koji su javili da se okupila grupa maskiranih mlađih osoba, odmah ujutro smo na području Sigeta spriječili sukob BBB-a s gostujućim navijačima (Torcide)", dodao je.

Nakon toga se u zoni hotela Westin oko 13 sati dogodio incident, odnosno sukob pripadnika dviju navijačkih skupina, a brzom reakcijom policije spriječen je veći sukob. Tamo je privedeno 46 osoba koje su trenutno u kriminalističkom istraživanju za počinjenje kaznenog djela izazivanje nereda, rekao je načelnik PU Rašić.

"Mi smo danas tijekom utakmice sve skupa priveli 54 osobe, od toga 47 navijačke skupine Torcide i sedam navijačke skupine Bad Blue Boysa. Od toga 46 osoba kriminalistički se istražuje za počinjenje kaznenog djela, a osam osoba se istražuje u sferi prekršaja", dodao je.

Načelni zagrebačke PU potvrdio je kako policija opravdano sumnja da među njima ima recidivista, odnosno osoba koje nisu smjele biti tamo, a pokušali su doći na utakmicu. Napomenuo je kako je jedna osoba zatečena da je pokušala ući na stadion s kartom na tuđe ime.

Kaže kako je teško reći tko točno organizira takve tučnjave, no, sve ukazuje da su dogovorene.

Upitan može li se to spriječiti, Rašić je naglasio kako policija ulaže maksimalne napore, no u to se moraju uključiti i druge institucije te nogometni klubovi i savezi.

Zagrebačka PU je ranije danas priopćila da je u sukobu navijačkih skupina i ozlijeđeno nekoliko navijača te im je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru (KBC) Sestre milosrdnice i KBC-u Zagreb.

13 navijača je ozlijeđeno, 11 lakše i dva teže te im je liječnička pomoć pružena u dvjema zagrebačkim bolnicama.

Također, neposredno prije samog početka utakmice privedeno je još sedam gostujućih navijača i to četiri zbog posjedovanja pirotehnike, jedan zbog posjedovanja konoplje tipa droga, jedan zbog alkoholiziranosti te jedan zbog pokušaja ulaska na stadion s nepripadajućom ulaznicom.

