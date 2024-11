Policija se ograđuje od napada na dječaka: 'U tom postupanju nisu utvrđene nepravilnosti'

Vinkovačka policija još ne zna tko je 31. listopada oko 22 sata u centru Vinkovaca pucao u noge bivšem nogometašu Mariju Meštroviću, ali su tek nakon osam dana od naših opetovanih upita odgovorili da to nije 14-godišnjak kojeg su presreli iste noći na ulici u Mirkovcima. Više o tome pisali smo prije nekoliko dana, kad nam je Petar, otac maloljetnog dječaka, branitelj i invalid Domovinskog rata, ispričao da je četvero pripadnika policije odjevenih u civilnu odjeću, s pištoljem uperenim u djetetovu glavu, napalo njegovog sina a da se prethodno nisu identificirali.

- Primijetili su ga na ulici dok se vraćao s igrališta. Imao je trenirku s kapuljačom, pa su valjda zbog toga posumnjali da bi on mogao biti napadač. A mali se uplašio kad je vidio njihov kombi da ga prati i počeo je trčati prema kući. Tek što je ušao u dvorište, oni su se sletjeli na njega, uperili mu pištolj u glavu, pretresli ga i otkinuli torbicu koju je imao oko pasa. Kad su vidjeli da u njoj nema ništa i da je on dijete, ustali su i otišli. Sve je to gledala moja žena. Da nije vidjela značku koja je visjela na lancu oko vrata jednog od policajaca, ne bi imala pojma tko je napao naše dijete. Nisu se predstavili ni prije ni poslije toga - rekao je ogorčeni otac, koji je prijavio četiri djelatnika policije.

Pravobraniteljica zatražila očitovanje policije

Navodno je riječ o dva muškarca i dvije žene. Sve je prijavio i pravobraniteljici za djecu. Iako smo istog dana pitali policiju o tom događaju, odgovor smo dobili tek nakon osam dana.

- Jedna od angažiranih policijskih ophodnji je 31. listopada oko 22.20 sati u Mirkovcima zatekla osobu čiji je opis odgovarao izgledu počinitelja, a koja se prilikom pokušaja utvrđivanja identiteta dala u bijeg. Policajci su krenuli za tom osobom zbog sumnje da se radi o mogućem počinitelju. Imajući to u vidu, policajci su procijenili rizik postupanja i pripremili su službeno oružje s mogućnošću da ga upotrijebe. Vidjevši osobu u blizini kuće u Vidorskoj ulici, policajci su mu viknuli 'Stoj, policija!' i on je stao. Potom su provjerili njegov identitet i izvršili pregled. Kad su vidjeli da se radi o maloljetniku, pitali su ga zašto je bježao i objasnili mu zašto su ga zaustavili. To su isto rekli i njegovoj majci, koja je bila prisutna na mjestu događaja. Nakon toga su otišli - stoji u policijskom priopćenju događaja, sa zaključkom da prilikom tog postupanja nisu utvrđene nepravilnosti.

- Znao sam ja da će oni lagati o svemu. Zato su nas i pozvali idući dan na razgovor u policiju, da s malim provjere što se sve događalo, da ga 'smekšaju'. Ja to neću pustiti. U međuvremenu sam saznao i tko je jedna od policajki koje su vikale na malog i sjedila mu na leđima nakon što su ga bacili na tlo. Nju štite. A ja neću štititi nikoga i sad ću uzeti odvjetnika - kaže odlučno Petar.

Otac: Lagali su o svemu!

Oglasila se i pravobraniteljica za djecu.

- Zbog zaštite privatnosti djece ne možemo komentirati pojedinačne slučajeve, no po saznanju o slučaju bilo kojeg oblika nasilja nad djecom poduzimamo mjere u skladu s ovlastima. Tražimo očitovanja o okolnostima i poduzetim mjerama od nadležnih ustanova. Tako ćemo i u ovom slučaju zatražiti izvješće nadležne policijske uprave u vezi moguće grubosti i neprimjerene komunikacije prema maloljetnom djetetu - stoji u odgovoru pravobraniteljice. 