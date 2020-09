Policija traži migranta koji je pobjegao iz riječke bolnice: 'Čuo sam viku i vidio ga kako bježi...'

Migrant koji se liječio u riječkoj bolnici KBC Rijeka se samovoljno udaljio od bolnice oko 13 sati u ponedjeljak. Radi se o pacijentu pozitivnom na Covid-19...

<p>Policija je uhvatila dva migranta koji su imali simptome korone i završili u riječkoj bolnici, no jedan od njih sad je pobjegao te ga još traže.</p><p>- Migrant koji se liječio u riječkoj bolnici KBC Rijeka se samovoljno udaljio od bolnice oko 13 sati u ponedjeljak. Radi se o pacijentu pozitivnom na Covid-19 - kažu iz bolnice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong> Migrant pobjegao iz bolnice, policija traga za pacijentom </p><p>- Sjedio sam ispred bolnice i čuo viku. Vidio sam ga kako bježi, a za njim dva policajca. Bio je gol do pasa - ispričao nam je čitatelj koji je poslao video. </p><p>- Oko 13 sati dobili smo dojavu da se stranac samovoljno udaljio iz bolnice i potraga trenutno i dalje traje - kratko nam je potvrđeno iz PU primorsko-goranske, čiji službenici, s rukavicama i maskama, pretražuju zelene površine i grmlje po parku te područje cijeloga kruga KBC-a Rijeka u centru grada.</p><p>Policajci imaju svu potrebnu zaštitnu opremu, ali će se i oni testirati za svaki slučaj - kaže nam Ankica Kolić iz riječke policijske uprave</p><p>- On je pretrčao i nisu ga mogli naći, 10 minuta kasnije su policajci došli i počeli ispitivati ljude ako ga je netko vidio. Gospođa na snimci se cijelo vrijeme derala 'Stay back,stay back' - kaže nam čitatelj.</p><p>Potraga je i dalje u tijeku. </p><p> </p><p> </p>