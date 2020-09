Migrant zaražen koronom pobjegao iz riječke bolnice

Policija je uhvatila dva migranta koji su imali simptome i završili u riječkoj bolnici, no jedan od njih sad je pobjegao te ga još traže...

<p>Dva migranta su zatečena na području Primorsko-goranske županije u redovnom postupanju policije, kaže nam Ankica Kolić iz riječke policijske uprave. Koliko joj je poznato, obojica se liječe u KBC-u Rijeka. No ne više... U trenucima dok smo razgovarali s Kolić, izgleda da je upravo jedan od tih migranata pobjegao iz riječke bolnice. </p><p>- Oko 13 sati dobili smo dojavu da se stranac samovoljno udaljio iz bolnice i potraga trenutno i dalje traje - kratko nam je potvrđeno iz PU primorsko-goranske, čiji službenici, s rukavicama i maskama, pretražuju zelene površine i grmlje po parku te područje cijeloga kruga KBC-a Rijeka u centru grada.</p><p>Iako trenutno još čekamo službeno priopćenje iz bolnice, neslužbeno doznajemo da se radi o pacijentu pozitivnom na Covid-19. Kolić ističe kako “policija ima svu potrebnu zaštitnu opremu te se pridržavamo svih epidemioloških uputa, no policajci koji su ih zatekli također će se testirati”.</p><p>Dok policija traga za odbjeglim pozitivnim migrantom, jedno je sigurno, a to je da su prvi put od 25. veljače, kad smo imali prvi službeni slučaj zaraze, na koronu u Hrvatskoj pozitivni migranti. Samo nekoliko dana prije testiranja ovog dvojca policajci u Vrbovskom na autocesti Rijeka-Zagreb zaustavili su dupkom pun autobus migranata. Gotovo stotinu ih se natiskalo u nadi da će nesmetano stići do granice. Autobus je vozio Đakovčanin (65) koji, prema pisanju Novog lista, nije imao ni dozvolu za vožnju autobusa. Zbog ilegalnog prijevoza 93 migranta i vožnje busa bez dozvole za tu kategoriju završio je u pritvoru. Ondje je navodno policiji ispričao slijed događaja. Pa je tako 3. rujna oko 20 sati u blizini Donjeg Lapca ukrcao migrante.</p><p>Očekivao je njih 50, no kad je tamo stigao, čekalo ga je gotovo duplo više njih. Za ovaj prijevoznički pothvat dobio je 4000 kuna unaprijed kako bi pokrio troškove puta, a nakon što ih preveze na dogovorenu lokaciju, trebao je dobiti još 5000 eura. Zbog prevelikog broja migranata ukrcao ih je kako god je znao, pa je dio njih završio u tovarnom prostoru, a ostali su se smjestili kao regularni putnici. Od Donjeg Lapca ideja je bila da ih preveze do Rijeke, odnosno da ih iskrca na odmorištu Vrata Jadrana iznad grada. Ilegalni putnici redom su bili iz Pakistana, Afganistana i Bangladeša, a u Hrvatsku su ušli ilegalnim putem te se domogli Like. Na autocesti ih je policija zaustavila u noći na petak. Novi list neslužbeno doznaje da je vozač to učinio jer mu je novac bio potreban za život i kupnju grobnice. Do sada nije imao nikakve kriminalne poveznice. Ankica Kolić rekla je kako pozitivni migranti i ovaj autobus ilegalaca nisu povezani događaji.</p>