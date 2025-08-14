Obavijesti

Policija traži svjedoke nesreće na Črnomercu: Sudarili se sivi Mercedes i siva Dacia...

Pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192, rekli su iz zagrebačke policije

U srijedu 13. kolovoza 2025. oko 17.30 sati na Črnomercu, na raskrižju Ulica Vodovodne ulice, Ulice Grada Mainza i Ulice prilaz baruna Filipovića dogodila se prometna nesreća, objavila je policija.

Dodaju kako su u nesreći sudjelovali osobni automobil marke Mercedes sive boje i osobni automobil marke Dacia sive boje.

Zagrebačka policija također je objavila i kako je u ovoj nesreći jedna osoba ozlijeđena.

- Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192 - rekli su iz policije.

