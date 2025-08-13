NEVJEROJATNE SCENE Srndać mu uletio kroz šajbu i poslao ga ravno u bolnicu: 'Živi smo!'

Upravo izlazim iz bolnice. Još sam i dobro prošao kako je moglo završiti - rekao nam je čovjek koji je bio za volanom automobila u koji je danas kod Daruvara uletio srndać. Kako nam je ispričao, vozio se doma s posla, iz smjera Daruvara prema Bjelovaru kad je naletio na životinju.

Foto: Čitatelj 24sata

- Izletio je s lijeve strane iz kanala i meni direkt u šajbu, koju je razbio i cijeli završio u automobilu. Oboje smo živi, mene su prevezli u bolnicu u Pakracu, imam ovratnik jer me boli vrat, izgreban sam po licu, rukama i nogama od stakla - ispričao nam je.

Od PU Bjelogorsko-bilogorske doznajemo kako su zaprimili dojavu te da je ozlijeđeni vozač prevezen u bolnicu.

Foto: Čitatelj 24sata

- Moramo napomenuti da su naleti automobila na divljač i srndać uobičajene, no sad je vrijeme njihovog parenja pa bilježimo veći broj naleta automobila na njih, protekli vikend zabilježili smo ih oko sedam. Dok recimo, od početka godine imamo oko 200 - rekli su nam iz policije te su pozvali na oprez.

