Obavijesti

News

Komentari 3
SREĆA U NESREĆI

NEVJEROJATNE SCENE Srndać mu uletio kroz šajbu i poslao ga ravno u bolnicu: 'Živi smo!'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
NEVJEROJATNE SCENE Srndać mu uletio kroz šajbu i poslao ga ravno u bolnicu: 'Živi smo!'
3
Foto: Čitatelj 24sata

Od PU bjelogorsko-bilogorske doznajemo kako su su naleti automobila na divljač i srndać uobičajene, no sad je vrijeme njihovog parenja pa bilježe veći broj naleta automobila na njih

Upravo izlazim iz bolnice. Još sam i dobro prošao kako je moglo završiti - rekao nam je čovjek koji je bio za volanom automobila u koji je danas kod Daruvara uletio srndać. Kako nam je ispričao, vozio se doma s posla, iz smjera Daruvara prema Bjelovaru kad je naletio na životinju.

Foto: Čitatelj 24sata

- Izletio je s lijeve strane iz kanala i meni direkt u šajbu, koju je razbio i cijeli završio u automobilu. Oboje smo živi, mene su prevezli u bolnicu u Pakracu, imam ovratnik jer me boli vrat, izgreban sam po licu, rukama i nogama od stakla - ispričao nam je. 

LANČANI SUDAR Detalji užasa kod Rugvice: U teškoj prometnoj poginuo je muškarac, ozlijeđeno je i dijete
Detalji užasa kod Rugvice: U teškoj prometnoj poginuo je muškarac, ozlijeđeno je i dijete

Od PU Bjelogorsko-bilogorske doznajemo kako su zaprimili dojavu te da je ozlijeđeni vozač prevezen u bolnicu. 

Foto: Čitatelj 24sata

- Moramo napomenuti da su naleti automobila na divljač i srndać uobičajene, no sad je vrijeme njihovog parenja pa bilježimo veći broj naleta automobila na njih, protekli vikend zabilježili smo ih oko sedam. Dok recimo, od početka godine imamo oko 200 - rekli su nam iz policije te su pozvali na oprez.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Panika zbog uboda na plaži u Ičićima: Podignuli su helikopter
POGLEDAJTE VIDEO

Panika zbog uboda na plaži u Ičićima: Podignuli su helikopter

Kako neslužbeno doznajemo, poziv je prvotno upućen s oznakom moguće teške alergijske reakcije, pa je odmah poslan helikopter
VIDEO Makljaža kod Novog Vinodolskog: Turisti i lokalci se mlatili. Jedan imao grablje!
BIZARNA SNIMKA

VIDEO Makljaža kod Novog Vinodolskog: Turisti i lokalci se mlatili. Jedan imao grablje!

Napravili su nered u kafiću, a onda su se preselili na obalu gdje su se nastavili mlatiti. Primorsko-goranska policija potvrdila nam je da su zaprimili dojavu te da su postupanja u tijeku
Potresna ispovijest Tamare: Morski pas pojeo mi je kolegicu pred očima. Kao scena iz 'Ralja'
JEZIVI NAPAD

Potresna ispovijest Tamare: Morski pas pojeo mi je kolegicu pred očima. Kao scena iz 'Ralja'

Nakon nekih sat vremena plivanja čula sam Christy kako vrišti. Prvo sam mislila da se utapa i viknula sam joj da se ne predaje. Ali onda sam shvatila da oko nje kruže morski psi, prisjeća se Tamara...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025