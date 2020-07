'Gađali su kamenjem i bocama, 43 policajca su završili u bolnici'

<p>U 10 sati počela je konferencija za novinare srpske policije. Rekli su kako je okupljanje prosvjednika počelo u 19 sati i nije bilo prijavljeno. <strong>Vladimir Rebić</strong>, ravnatelj policije, istaknuo je da prosvjednici nisu htjeli pustiti vozilo hitne pomoći te da su četiri puta pokušali ući u Skupštinu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Policija u Beogradu mlati mladiće na klupi</strong></p><p> </p><p>- Onda su se odlučili na radikalnije mjere. Bocama i kamenjem gađali su policiju i tek je tada došlo do upotrebe konja i suzavaca - objasnio je Rebić. Poručio je kako su 43 policajca završili u bolnici, a da jedan od njih ima frakturu lubanje i potres mozga. Ima još ozlijeđenih, no lakše. </p><p>Uhićeno je 23 ljudi, a osim ozljeda policajaca, Rebić napominje kako je značajnu štetu pretrpjela i "imovina Republike Srbije" te je naveo kako su pet automobila zapaljena, uništeni su radio prijemnici koje su policajci koristili, a spomenuo je i kako je uništeno nekoliko policijskih kaciga. </p><p>- Građani mogu vjerovati policiji, zaštitit ćemo ih od svih pokušaja huliganstva na ulicama - poručio je. Dodaje kako je jedan prosvjednik identificiran, a da će identificirati "i druge huligane". </p><p>Na pitanje novinarke da komentiraju policijsko nasilje i "krvave glave, ruke i noge prosvjednika", Rebić je odgovorio: </p><p>- Vidjeli smo krvave glave, ruke i noge policajaca. Ja bih prije rekao da je ovo skandal u ponašanju dijela građana. Srećom, jedne manje grupice, oko 200 ljudi. Policija je bila suzdržana cijelo vrijeme dok je mogla trpjeti, do onog trenutka dok životi policajaca nisu bili ugroženi - poručio je. </p><p>Istaknuo je kako policija nije htjela primijeniti silu "do krajnjih granica", a da je do toga došlo tek kad su prosvjednici krenuli policajce gađati kamenjem. </p><p>- Tada smo reagirali kako smo reagirali - rekao je. </p>