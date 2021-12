Policija je na sjeverozapadu Kine intervenirala i prekinula vjenčanje 14-godišnje djevojke koju su roditelji pokušali prodati strancu za gotovo 40000 dolara (nešto manje od 270.000 kuna). Djevojka je nazvala policiju u okrugu Zhongning, tijekom vjenčanja 24. studenog, kako bi prijavila prisilni brak, naveli su u objavi lokalnog Ureda za pravosuđe u ponedjeljak.

Objava na platformi WeChat opisala je intervenciju policije kao "brzu i pametnu", no u međuvremenu su objavu uklonili jer je izazvala mnoge kontroverze na internetu.

Policija je zajedno sa drugim lokalnim dužnosnicima došla u obiteljsku kuću mladoženje, pod imenom Lee, i zaustavila ceremoniju. Roditelji djevojke, koji su navodno već kupili zlatni nakit novcima od prodaje, vratili su novac obitelji mladoženje nakon posrednih pregovora, prenosi CNN. Djevojku su vratili roditeljima.

Kineski zakon inače zabranjuje roditeljima ili skrbnicima da maloljetnicima "dopuštaju ili ih prisile na vjenčanje ili zaruke".

U državi je dopušteno stupanje u brak muškarcima sa 22 godine, a ženama sa 20 godina, ali ne postoji propisana kazna za kršenje zakona. Pravni stručnjaci su objasnili da građani imaju pravo odabrati s kim će se vjenčati, bez vanjskog uplitanja ili prisile.

Rani brakovi bili su uobičajeni u feudalnoj prošlosti Kine, a danas su česti u ruralnim dijelovima zemlje, poput Ningxia. Ipak, ovaj incident je šokirao građane, a traže i kaznu za roditelje djevojčice.

Istraživanje iz 2015. godine, objavljeno prošle godine u medicinskom časopisu The Lancet, pokazalo je da je stopa udaja djevojaka u dobi od 15 do 19 godina u kineskim ruralnim područjima bila tri puta viša od one u gradovima, uz nižu razinu obrazovanja, što dodatno pogoršava razliku.

Autori istraživanja objasnili su da viša razina obrazovanja smanjuje rizik od ranog poroda za djevojčice, ali se razlika između urbanih i ruralnih područja nije znatno poboljšala u posljednjim desetljećima. Dodaju i da stanovnici ruralnih područja priznaju brak ako par održi ceremoniju i banket, a službenu registraciju provedu nakon što članovi braka postanu punoljetni. Mnogi seoski roditelji žele da im se djeca vjenčaju prije nego što odu raditi u gradove. To posebno vrijedi za sinove koji često imaju problema s pronalaskom žene zbog neravnoteže u omjeru spolova, što je rezultat bivše politike jednog djeteta i tradicionalnih sklonosti prema sinovima u Kini. Prema posljednjim vladinim procjenama u Kini je gotovo 35 milijuna više muškaraca nego žena.