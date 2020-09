Policija ugradila Peteku 'bubu' u auto: 'Dajte 100.000 u kešu'

Vlasnik Elektrocentra Petek s direktorom Vodoopskrbe razrađivao je taktiku kako izbaciti Slovence i Litavce iz natječaja

<p>Osim poduzetnika Kreše Peteka i direktora Janafa Dragan Kovačevića, u Remetinec idu i SDP-ov gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić i HDZ-ov gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić. Jednomjesečni istražni zatvor određen im je zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja nedjela.</p><p>Barišićev odvjetnik <strong>Igor Cišper</strong> izjavio je jučer kako za njegovu ostavku na mjesto gradonačelnika nema potrebe jer, kako kaže, HDZ-ovac misli da nije napravio ništa protuzakonito. Grgićev odvjetnik <strong>Zoran Mataić</strong> rekao je pak nakon ispitivanja da je Grgić spreman odstupiti s mjesta gradonačelnika iz moralnih razloga. I Grgić i Barišić jučer ujutro ispitani su na USKOK-u.</p><p>Do dokaza za takve optužbe USKOK je došao najviše zahvaljujući provedbi tzv. posebnih dokaznih radnji, tj. tajnom snimanju telefonskih razgovora osumnjičenika te njihovim tajnim praćenjem i videosnimanjem.</p><p>U slučaju Nove Gradiške, snimljeni su razgovori između Peteka i njegovog poslovnog partnera Zvonka Marasa. </p><p>No, još su interesantniji razgovori koje je Petek istoga dana vodio s jednim svojim drugim poslovnim partnerom, i iz kojih proizlazi da su se Petek i njegov partner krivo razumjeli oko toga tko treba dati 102.000 kuna za Grgića. Još gore, do nesporazuma je došlo jer se uz projekt solarne elektrane izgleda dogovaralo i pogodovanje oko posla s nekim reciklažnim dvorištem u Novoj Gradiški. </p><p>"Jesmo se dogovorili da ćete vi njemu dati 100 tisuća u kešu. Tak ste se vi dogovorili, tak ste mi rekli, Krešo", kaže suradnik. "U novom projektu, a ne u ovome u p...ku", pobjesnio je Petek. "Ali vi ste s njim, kada ste otišli, kada sam ja otišao, tamo dogovorili, i on je meni rekao...", nastavlja suradnik. "Ne, buduće projekte, nismo se razumjeli", pojašnjava Petek.</p><p>Osim telefona i videonadzora, Peteku je policija do travnja ove godine uspjela, kao i bivšoj državnoj tajnici Josipi Rimac, "ugraditi" bubu u auto.</p><p>Više pročitajte u <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/jesmo-se-dogovorili-da-cete-mu-dati-100-000-u-kesu-u-novom-projektu-a-ne-u-ovome-u-p-u-15020044" target="_blank">Jutarnjem Listu.</a></p>