Policija uhitila A. O. (21) zbog pokušaja ubojstva Mihe Munje

Anđelo O. (21) završio je u zatvoru zbog pokušaja ubojstva Mihe Frančeskija (26) zvanog Munja. Istražni zatvor mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke. No, cijeli slučaj je na tankim 'nogama': pravih dokaza nema, policija mu je pretražila BMW i stan, nisu pronašli ništa inkriminirajuće. Postoje dva svjedoka ali nije obavljeno prepoznavanje te se čini kako nisu baš najkvalitetniji očevici pucnjave na Škrapama.

Anđelo (koji je u svibnju prošle godine već propucao drugog mladića, zbog sukoba u prometu) je pred tužiteljstvom u obrani iskazao šokiranost – Miho i on dobri prijatelji, nikakvog razloga nije imao zapucati tri metka u njega. Jedan ga je i pogodio, okrznuo jednu nogu i završio u potkoljenici druge, lakše ga ozlijedivši.

Podsjetimo, prošlog tjedna je Miho propucan ispred svoje kuće na Škrapama, pogodio ga je jedan metak od tri ispaljena iz BMW-a u prolazu.

Streljivo mu je okrznulo jednu nogu te završilo u potkoljenici druge, no do dolaska u bolnicu Miho je sam nekako izvadio metak i bacio ga u zahodsku školjku. Tako su policiji ostale tek tri čahure pronađene na ulici. Od velike pomoći nije bio ni ranjeni mladić koji je brzo pušten na kućnu njegu jer su u pitanju bile lakše ozljede – Miho Munja naime nije želio surađivati s policijom niti imenovati strijelca. U prvi mah je čak rekao da se sam ozlijedio... No sumnja je odmah pala na A.O., dijelom iz iskaza stanara (hici su odjeknuli mirnim kvartom oko devet sati ujutro), dijelom zahvaljujući ranijim spoznajama istražitelja o svađi dvojice mladića. Kako će proći dokazni materijal pred tužiteljstvom ostaje vidjeti, navodno bi mogla "pasti" kvalifikacija za pokušaj ubojstva, a ostati za pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda.