Policija uhitila dva Mađara na autocesti A4. U autu im pronašli kilogram marihuane

Zagrebačka policija uhitila je dvojicu mađarskih državljana koji su na autocesti A4 zaustavljeni u automobilu u kojem su prevozili više od kilograma marihuane.

Osumnjičeni dvojac pao je u ruke policiji tijekom redovne kontrole prometa u ranim jutarnjim satima u subotu, 10. listopada. Policijska patrola na autocesti A4 zaustavila je 'audi' mađarskih registracija, kojim je upravljao 32-godišnjak, dok se na mjestu suvozača nalazio 33-godišnjak.

Zbog sumnje da u automobilu prevoze drogu policija je uz sudskog naloga pretražila vozilo. U prtljažnom prostoru, unutar kartonske kutije, pronašli su prozirni paket u kojem se nalazilo ukupno 1103 grama marihuane.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su osumnjičeni drogu nabavili na za sada neutvrđen način te su je prevozili kroz teritorij Hrvatske s namjerom daljnje prodaje i stavljanja na ilegalno tržište, kažu u policiji.

Nakon dovršenog istraživanja osumnjičeni Mađari predani su pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava.