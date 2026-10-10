Policija je u kući 39-godišnjaka pronašla 13 stabljika marihuane, 765 grama droge raspoređene u 51 paketić i ekstrakt konoplje. Muškarac se opirao uhićenju, a u naguravanju su lakše ozlijeđeni on i jedan policajac
U Dubravi uzgajao marihuanu i prodavao: Policajci ga jedva svladali, obojica ozlijeđena
Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (39) kojeg sumnjiči da je u dvorištu obiteljske kuće na području Dubrave uzgajao marihuanu, a potom je sušio, prerađivao i prodavao. Pretragom kuće kojom se koristi osumnjičeni, provedenom 9. listopada u poslijepodnevnim satima, policajci su pronašli 13 stabljika marihuane visine od 10 do 50 centimetara.
Pronašli su i 765 grama marihuane raspoređene u 51 paketić te 83 mililitra ekstrakta konoplje. Među oduzetim predmetima bile su i dvije osušene grančice, tri digitalne vage s tragovima droge te pribor za pakiranje.
Policija je oduzela i novac za koji sumnja da potječe od preprodaje droge.
Ignorirao naredbe policije i opirao se uhićenju
Osim zbog sumnje na proizvodnju i preprodaju droge, 39-godišnjaka terete i za prisilu prema službenoj osobi.
Policajci su ga uočili ispred kuće i nakon kraće komunikacije naredili mu da stane. No, muškarac je nastavio hodati prema ulaznim vratima kuće, ignorirajući i ponovljenu naredbu.
Kada ga je policajac pokušao zaustaviti uporabom tjelesne snage, osumnjičeni se aktivno opirao. U pomoć je priskočio i drugi policijski službenik, nakon čega su ga uspjeli svladati, vezati i privesti u policijske prostorije.
Tijekom intervencije lakše su ozlijeđeni i osumnjičeni i policajac.
Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja 39-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava protiv njega dostavljena je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.
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