Policija uhitila maloljetnika kod Trebinja: Planirao je teroristički napad na srednju školu u BiH...

Policijski službenici PU Trebinje danas su državnom tužiteljstvu BiH predali maloljetnika iz Bileće kojeg se sumnjiči da je pripremao teroristički napad, javlja ATV. Navode kako je maloljetnik preko društvenih mreža prijetio pokoljem u jednoj srednjoj školi. Maloljetnik je priveden u četvrtak navečer.

- Policijski službenici došli su do operativnih saznanja da jedna ili više osoba pripremaju teroristički čin u jednoj srednjoj školi u Trebinju. Odmah po saznanju obaviješten je posebni Odjel za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala pod čijim nadzorom su provedene određene istražne radnje. To nas je dovelo do osobe iz Bileće kojeg se sumnjiči da je počinio naveden kazneno djelo - kazao je načelnik PU Trebinje Siniša Laketa.

Maloljetnik je osumnjičen za kazneno djelo "terorizam".

Kako piše Trebinje Live, zbog prijetnje terorističkim napadom brojni roditelji u Trebinju danas nisu poslali djecu u školu i vrtiće. Do njih je stigla poruka kako se "organizira teroristički napad"...

- Primjetan je veći broj izostanaka iz škole danas - kaže predsjednik Aktiva osnovnih škola u Trebinju Milorad Nadaždin.