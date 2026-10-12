Policija uhitila 'Princa iz Düsseldorfa'. Nožem je ubo muškarca u trbuh u Trogiru

Nijemac (62) uhićen je zbog pokušaja ubojstva na Čiovskom mostu u Trogiru. Nijemac je u noći s četvrtka na petak nožem teško ozlijedio 47-godišnjeg Trogiranina kojeg dotad uopće nije poznavao.

Slobodna Dalmacija piše da je napadač umirovljeni vodoinstalater i bivši narednik, poznat pod nadimkom Princ iz Düsseldorfa. Sumnja se da je on u petak oko 1.30 sati, nakon kratkog razgovora s 47-godišnjakom kojeg je susreo tijekom šetnje mostom, bez ikakva povoda nasrnuo na njega. Ubo ga je nožem u trbuh, a potom mu je nekoliko puta zarezao lice i vrat.

Napadnuti muškarac konzumirao je alkohol i nije bio svjestan što mu se dogodilo. U pomoć su mu priskočila dvojica prolaznika koji su primijetili da mu je lice krvavo. Kada su mu se približili kako bi provjerili što se dogodilo, uočili su da krvari i iz trbuha. Pokušali su rukama zaustaviti krvarenje, a ubrzo je stigla i ekipa hitne pomoći. Ozlijeđeni muškarac prevezen je u KBC Split na daljnje liječenje.

Foto: PU splitsko dalmatinska

Slobodna Dalmacija navodi da su istražitelji pregledali snimke nadzornih kamera i pratili kretanje sumnjivog kamper vozila marke Fiat s njemačkim registarskim oznakama. Trag ih je na kraju doveo do Privlake na zadarskom području, gdje je 62-godišnjak uhićen.

Pretragom kampera pronađen je nož za koji policija sumnja da je korišten u napadu, kao i odjeća koju je osumnjičeni nosio u vrijeme počinjenja kaznenog djela.

Nijemac je posljednjih godina često boravio u različitim gradovima na dalmatinskoj obali. Nije jasno zašto je napao čovjeka kojeg nije poznavao, ali jedno od mogućih objašnjenja moglo bi biti njegovo psihičko stanje. Prema navodima Slobodne Dalmacije, 62-godišnjak je u invalidskoj mirovini zbog psihičkih problema.

Navodno je policiji ispričao da je kobne večeri bio u splitskoj Zračnoj luci Sveti Jeronim, gdje je čekao suprugu koja je trebala stići jednim od letova iz Njemačke. Budući da se nije pojavila, to ga je, čini se, snažno uzrujalo. Sumnja se da je nakon toga, dok je gradom hodao naoružan nožem, napao slučajnog prolaznika.