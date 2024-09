Policija uhitila Švicarca: Švercao 15 migranata pa kombijem sletio s ceste, 9 ljudi ozlijeđeno

U slijetanju kombija švicarskih oznaka u ponedjeljak rano ujutro u Malinu teško je ozlijeđeno devetero ljudi, a njih šestero lakše, dok je 34-godišnji državljanin Švicarske koji je upravljao kombijem s 15 migranata, među kojima su bila i djeca, pod policijskim nadzorom, izvijestila je policija.

Brodsko-posavska policija je ranije izvijestila kako je vozač kombija lakše ozlijeđen te da policija nije sudjelovala u potjeri za kombijem švicarskih oznaka.

"Policija nije sudjelovala u potjeri za vozilom jer policijski službenici u svojem postupanju vode računa o sigurnosnom aspektu, prvenstveno štiteći živote i zdravlje osoba", kazala je glasnogovornica PU brodsko-posavske Kata Nuić.

Policija je izvijestila da su obavljajući zadaće sprječavanja nezakonitih ulazaka u Hrvatsku, noćas oko 3.05 sati uočili vidno opterećen kombi švicarskih registracija kojega su pomoću uključenih svjetlosnih i zvučnih znakova pokušavali zaustaviti radi kontrole.

No, vozač se oglušio o naredbe policije te nastavio vožnju povećavajući brzinu. Nakon jedne do dvije minute policijski službenici su dolaskom do Malina uočili da je kombi sletio s ceste, udarivši u stup javne rasvjete.

U brodsko-posavskoj policiji dodaju da nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje. Prema neslužbenim podacima skupina migranata u kojoj je bilo i sedmero djece su državljani Sirije.

Ozlijeđene je zbrinulo pet timova brodsko-posavskog i jedan požeško-slavonskog Zavoda za hitnu medicinu koji su ih prevezli u bolnice u Slavonskom Brodu i Novoj Gradišci, dok je dio ozlijeđenih, među kojima i teško ozlijeđena djeca, prevezen za Zagreb i Osijek.