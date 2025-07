Policija ulovila driftera iz centra Zagreba pa otkrili da nema ni dozvolu, a još je bio i pijan

Pijan, bez položenog vozačkog ispita i s nevažećom prometnom dozvolom – tako je u ponedjeljak navečer 34-godišnjak divljao automobilom kroz centar Zagreba, sve dok ga nije zaustavila policija. Sve se odvijalo oko 21.20 sati, kada se vozač auta zagrebačkih kretao Branimirovom u smjeru zapada.

Kad je došao do raskrižja s Palmotićevom ulicom, naglo je povećao brzinu do gornje granice dopuštenih okretaja motora, zbog čega je došlo do proklizavanja kotača, navodi policija. A potom su policijski službenici Mobilne jedinice za nadzor granice, koji su se nalazili na Trgu Ante Starčevića, odmah zaustavili vozilo. Provjerom su utvrdili niz teških prekršaja:

vozač je bio pod utjecajem alkohola od 1,18 g/kg,

nije imao položen vozački ispit za nijednu kategoriju,

upravljao je vozilom kojem je istekla prometna dozvola.

Vozač je uhićen i priveden u Jedinicu za zadržavanje i prepratu, a potom doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Policija je protiv njega podnijela optužni prijedlog, tražeći novčanu kaznu i zabranu upravljanja vozilima B kategorije.

Sud ga je proglasio krivim i izrekao mu novčanu kaznu od 2200 eura te tromjesečnu zabranu upravljanja motornim vozilima B kategorije.