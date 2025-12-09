Kako je počeo rat u Hrvatskoj: Rijetko viđene fotke užasa! Oprez, neke su uznemirujuće

Prvi otvoreni sukob u Domovinskom ratu bio je 1. ožujka 1991. u Pakracu, nastavno na 21. veljače kad je Sabor donio Rezoluciju o prihvaćanju postupka za razdruživanje SFRJ i Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka RH. Donosimo vam rijetko viđene fotografije iz 1991. koje su snimili fotoreporteri Associated Pressa
7. svibanj 1991. godine - Na antiratnom prosvjedu u Splitu izbio žestoki sukob. Policajci odvode Hrvata koji je stao pred oklopno vozilo JNA | Foto: Vojko Basic
7. svibanj 1991. godine - Na antiratnom prosvjedu u Splitu izbio žestoki sukob. Policajci odvode Hrvata koji je stao pred oklopno vozilo JNA
7. svibanj 1991. godine - Na antiratnom prosvjedu u Splitu izbio žestoki sukob. Policajci odvode Hrvata koji je stao pred oklopno vozilo JNA
19. svibanj 1991. godine - Žena u Zagrebu ubacuje listić na referendumu o tome treba li Hrvatska ostati u Jugoslaviji ili biti nezavisna država | Foto: Dusan Vranic
27. lipanj 1991. godine - Jugoslavenski tenk kod Gline zauzima položaj. Prije toga u sukobima Hrvata i Srba na tom području poginulo je šestero ljudi | Foto: Michel Euler
2. srpanj 1991. godine: U Zagrebu je grupa ljudi pokušala blokirati prolazak JNA tenkova prema Sloveniji. | Foto: Michel Euler
9. srpanj 1991. godine - Hrvatski branitelj i civil kod Vinkovaca blokirali cestu i traže položaje srpskih snajperista. | Foto: Alik Keplicz
15. srpanj 1991. godine - Branitelj zauzima položan u selu Hrastovica na Baniji nakon što su srpski pobunjenici na tom području napali nekoliko sela. | Foto: Heribert Proepper
20. srpanj 1991. godine - Dvojica hrvatskih branitelja u zaklonu nakon što su srpski pobunjenici napali njihov konvoj kod Hrvatske Kostajnice. | Foto: Gepa
28. srpanj 1991. godine - Suborci poginulog Josipa Kneževića nose njegovu sliku i križ na groblju u Ljeskovici. Josip je imao samo 23 godine. Jedan je od 9 hrvatskih branitelja koji su poginuli u Erdutu nakon srbočetničkog granatiranja. | Foto: Hubert Wagner
28. srpanj 1991. godine - Jela Knežević, majka branitelja Josipa Kneževića koji je poginuo kad je JNA granatirala Erdut, plače nad njegovim grobom. Josip je bio jedan od 9 poginulih branitelja u tom napadu Jugoslavenske narodne armije. | Foto: Hubert Wagner
30. srpanj 1991. godine - Četnici su žestoko napali sela kod Kutine. Konvoj izbjeglica od 30-ak traktora išao je prema Sisku. Izbjeglice su prevozili i u kavezima za životinje. | Foto: Gepa
6. kolovoz 1991. godine - Dva branitelja specijalne policije u obrani Kostajnice. | Foto: Gepa
8. kolovoz 1991. godine - Hrvatski branitelj odmara nakon žestokih sukoba kod Kostajnice i dogovorenog kratkotrajnog primirja. | Foto: Philip Schwarm
11. kolovoz 1991. godine - Hrvatski branitelj pokušava privesti sudionika marša za mir u Osijeku. | Foto: Alex Sutton
11. kolovoz 1991. godine - U velikom prosvjedu u Beču 2500 ljudi pozvalo je na prekid rata i priznanje Hrvatske kao neovisne i samostalne države
13. kolovoz 1991. godine - Hrvatski branitelj traži srpske snajperiste u Osijeku | Foto: Christof Birbaumer
16. kolovoz 1991. godine - Hrvatski branitelj traži zaklon nakon napada snajperista u Borovom Naselju. U ovo vrijeme srpski pobunjenici kontroliraju petinu hrvatskog teritorija. | Foto: Christof Birbaumer
21. kolovoz 1991. godine - Srbi su žestoko napali hrvatske položaje u Laslovu kod Osijeka. | Foto: Christof Birbaumer
31. kolovoz 1991. godine - Hrvatski branitelj u Laslovu južno od Osijeka. Netom prije toga Srbi su žestoko napali hrvatske položaje. | Foto: Christof Birbaumer
6. rujan 1991. godine - Branitelji postavljaju mine na cesti kod Okučana. | Foto: Drago Havranek
6. rujan 1991. godine - Žena u Osijeku bježi prema skloništu s djetetom. Srbi napadaju grad tenkovima, artiljerijom i snajperistima. | Foto: Tony Ashbe
15. rujan 1991. godine - Hrvatski branitelj u Osijeku traži zaklon u jeku žestokih napada srbočetnika na grad. | Foto: Laurent Rebours
15. rujan 1991. godine - Osijek je dva dana bio pod teškim granatiranjem. Hrvatski vojnici traže srpske snajperiste | Foto: Laurent Rebours
17. rujan 1991. godine - Zagrepčani u skloništu nakon što je treći dan zaredom oglašena zračna uzbuna. | Foto: Karl-Heinz Hug
24. rujan 1991. godine - Čovjek u Zagrebu čita novine dok čeka tramvaj. Na snazi je dvodnevno primirje. | Foto: Greg English
25. rujan 1991. godine: U napadu srpskih pobunjenika ubijen je jedan hrvatski branitelj, četvero je ranjeno. Na fotografiji Hrvati uzvraćaju udarac. | Foto: John Gaps III
1. listopad 1991. godine: Europski mirovnjaci obilaze Novsku. Prolaze kraj izbušenog automobila kao posljedica granatiranja srpske vojske. Time je ozbiljno narušeno devetodnevno primirje. | Foto: Laurent Rebours
3. listopad 1991. godine - Lasinju, selo na granici Zagrebačke i Karlovačke županije, četnici su minirali i spalili. Na fotografiji su ljudi koji bježe iz svojih kuća. | Foto: Laurent
5. listopada 1991. godine - Pripadnik specijalne policije sa snajperskom puškom trči u zaklon u Novskoj. | Foto: Michael Euler
3. studenog 1991. godine - Šestogodišnji Ante sjedi u hotelskoj sobi u Dubrovniku punoj krhotina nakon trodnevnog bombardiranja JNA. U dva hotela koja su bila na udaru bilo je 1300 izbjeglica iz cijele Hrvatske. | Foto: Greg Marinovich
11. studenoga 1991. godine - Srpski vojnik pali hrvatsku zastavu kod Benkovca nakon žestokih okršaja. Dan prije dogovoreno je primirje. Franjo Tuđman je još jedanput pozvao Amerikance da se uključe i zaštite Hrvatsku od agresije.
16. studenoga 1991. godine - Žene i djeca iz napadnutog Dubrovnika na trajektu koji je stigao u Pulu nakon 36 sati. | Foto: Hroje Knez
20. studenoga 1991. godine - Dubrovnik je pod žestokim napadima JNA i srbočetnika. Žene, djeca i ranjeni evakuirani su u talijanski grad Brindisi gdje su ih dočekali pripadnici Crvenog križa. U evakuaciji je pomogla i talijanska mornarica. | Foto: Giulio Broglio
23. studenoga 1991. godine - Vojnici osiguravaju dolazak Djeda Božičnjaka koji je digao moral vojnicima u žestokim borbama u Karlovcu dva dana prije Božića. Djedica je braniteljica podijelio čokolade i - cigarete. | Foto: Hrvoje Knez
30. studenoga 1991. godine - Rat je u punom jeku. Srbi žestoko napadaju Osijek. Na fotografiji je ranjeni hrvatski civil. | Foto: Greg Marinovich
30. studenoga 1991. godine - Hrvatski vojnik prolazi kraj uništene kuće u Karlovcu. Srpski MiG-ovi napali su preko vikenda Karlovac. Udarala je i artiljerija. Karlovac je četnicima bio iznimno važna strateška točka. | Foto: Hrvoje Knez
18. prosinac 1991. godine - Srpski zločinici pobili su više od 40 ljudi iz Voćina i Huma. Na fotografiji je sprovod, četiri dana nakon masakra i jednog od najgorih zločina u Domovinskom ratu. | Foto: Rudi Blaha
19. prosinac 1991. godine - Hrvatski vojnici bježe iz kuće u kuću u Karlovcu. Povuda su srpski snajperisti. | Foto: Robert Sipek-Vecernji list
19. prosinac 1991. godine - Sprovod za civile koje su srpski zločinci pobili u Voćinu i Humu. Neka tijela su zapalili. | Foto: Rudi Blaha
| Foto: Rudi Blaha