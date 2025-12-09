Obavijesti

Kako je počeo rat u Hrvatskoj: Rijetko viđene fotke užasa! Oprez, neke su uznemirujuće

Prvi otvoreni sukob u Domovinskom ratu bio je 1. ožujka 1991. u Pakracu, nastavno na 21. veljače kad je Sabor donio Rezoluciju o prihvaćanju postupka za razdruživanje SFRJ i Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka RH. Donosimo vam rijetko viđene fotografije iz 1991. koje su snimili fotoreporteri Associated Pressa
Yugoslavia Wars 1991
7. svibanj 1991. godine - Na antiratnom prosvjedu u Splitu izbio žestoki sukob. Policajci odvode Hrvata koji je stao pred oklopno vozilo JNA | Foto: Vojko Basic
