Policija za vikend imala pune ruke posla: Kod Varaždina ulovili vozača s 4,17 promila!

Tijekom proteklog vikenda policija je utvrdila ukupno 3902 prometna prekršaja. Čak 1488 vozača je prebrzo vozilo, njih 524 nije koristilo sigurnosni pojas, pod utjecajem alkohola je vozilo 288 vozača, a 196 je u vožnji koristilo mobitel.

Na području splitsko - dalmatinske županije policija je uhvatila 40 vozača, koji su vozili pod utjecajem alkohola, što je najviše u cijeloj Hrvatskoj. Najveću koncentraciju alkohola u krvi zabilježena je kod vozača na području PU varaždinske, a iznosi 4,17 g/kg.

Čak 67 alkoholiziranih vozača je u dobi od 31 do 40 godina, a najčešće im je izmjerena koncentracija od 0,51 do 1,00 g/kg, dok je to ujedno i najčešće izmjerena koncentracija kod svih dobnih skupina.

Papučicu gasa nisu štedjeli vozačima području PU dubrovačko - neretvanske gdje su zabilježena 193 prekršaja prekomjerne brzine. Vozač iz brodsko - posavske županije je rekorder po brzini, a policija je izmjerila da je 193 km/h.





- Sigurnosni pojas najviše nisu koristili vozači na području Policijske uprave zagrebačke, gdje je utvrđeno 59 takvih prekršaja. Najviše prekršaja nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme vožnje utvrđeno je također na području Policijske uprave zagrebačke, 31 takav prekršaj - javlja policija.

Posebnu pozornost policija je posvetila ponavljačima prometnih prekršaja tzv. recidivistima. U počinjenu teških prometnih prekršaja policija je zatekla 15 recidivista. Njih četvero je vozilo pod utjecajem alkohola. Troje recidivista je zatečeno da voze iako im je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom. Prebrzo je vozilo njih troje, a dva vozača su vozila bez položenog vozačkog ispita. Jedan recidivist je odbio testiranje na droge, a njih dvoje na alkohol.

- Iz tog razloga 3 vozača su smještena u posebne prostorije, a protiv 12 vozača proveden je žurni prekršajni postupak prilikom čega je policija predložila određivanje maksimalnih kazni - navode iz policije.

Tijekom vikenda se dogodilo 96 prometnih nesreća s ozlijeđenima, od kojih 28 pripada u teške prometne nesreće. U osam nesreća je bilo smrtno stradalih, a u 20 nesreća su ljudi teško ozlijeđeni. U nesrećama su ozlijeđene ukupno 104 osobe.

Policija će nastaviti s pojačanim kontrolama u prometu s ciljem smanjenja stradavanja i podizanja razine sigurnosti.

- Pridržavajte se prometnih propisa - prevelikim pouzdavanjem u svoje vozačke sposobnosti i mogućnosti svog vozila, tragedija se može dogoditi u trenu i obilježiti vas ili nekog drugog za cijeli život! - naglašava policija.





Policija je sudionicima dala sljedeće savjete:



vodite računa o tehničkoj ispravnosti vozila kojim upravljate, posebice, stanju i ispravnosti pneumatika,

brzinu kretanja vozila prilagodite stanju i uvjetima na cesti,

poštujte ograničenja brzine kretanja vozila (propisana zakonom ili postavljenim prometnim znacima, uključujući pritom i ograničenja na promjenjivoj prometnoj signalizaciji),

ne konzumirajte alkoholna pića prije i za vrijeme vožnje,

ne koristite mobitel tijekom vožnje,

koristite sigurnosni pojas i na prednjim i na stražnjim sjedalima u vozilu,

pobrinite se za adekvatan smještaj djece u vozilu,

bez obzira na žurbu, ne ulazite u rizična pretjecanja,

pješačkim prijelazima približavajte se smanjenom brzinom i povećanim oprezom,

prilikom vožnje u kolonama držite dovoljan razmak između vozila,

ako se kao pješak krećete kolnikom na javnoj cesti izvan naselja, hodajte uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a noću i danju u slučajevima smanjene vidljivosti koristite svjetliju odjeću. Zakonska obaveza je da ako se krećete kolnikom morate biti označeni nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom,

biciklisti, budite propisno označeni, zakonska obaveza je da noću i danju u uvjetima smanjene vidljivosti budete označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom,

Posebne savjete i preporuke izdali su za vozače mopeda i motocikala:



prije vožnje očistiti vizir, staviti zaštitnu kacigu i pravilno je zategnuti,

uz zaštitnu kacigu, koristiti i drugu zaštitnu opremu (jakna, hlače, štitnici, čizme i rukavice),

zbog ionako manje, a samim time i teže uočljive siluete na cesti, preporuka je da nose svjetliju odjeću i kacigu, „življih“ boja, odnosno s reflektirajućim detaljima,

provjeriti tlak u gumama,

upaliti dnevno ili kratko svjetlo,

ne upravljati pod utjecajem alkohola ili droga,

poštivati dopuštena ograničenja brzine,

prilagoditi brzinu vožnje uvjetima na cesti (stanju i karakteristikama ceste),

prilikom vožnje u skupini, voziti u slijedu jedan iza drugoga,

voziti sredinom prometnog traka, a ne uz središnji dio kolnika, jer je to za vozače ostalih vozila mrtvi kut (iznimka je samo situacija kada se kreće kolnikom koji ima samo po jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru, gdje se moped tada treba kretati što bliže desnom rubu kolnika),

prilikom vožnje kroz lijevi zavoj, odmaknuti se dovoljno od središnje crte (jer se vožnjom uz crtu i naginjanjem u zavoju glava vozača može nalaziti čak do 1 metar u prometnoj traci namijenjenoj za promet vozila iz suprotnog smjera),

ne voziti slalom između vozila,

izbjegavati vožnju na dijelovima asfalta na kojima ima pijeska, ulja i sl., posebice u zavojima,

kontrolirati svoje ponašanje i strast za vožnju te ne ispitivati mogućnosti svog mopeda ili motocikla u prometu na cestama,

predviđati poteze vozača (drugih) automobila,

voziti se na dovoljnoj udaljenosti od vozila ispred sebe,

poduzeti i sve drugo što je u njihovoj moći da budu sigurni u prometu.