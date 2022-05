Policija zaustavila svadbenu povorku, u autu pronašli kokain

Nesretan dan za mladence u petak u Srbiji. Kod Tiskog (Žabaljskog) mosta u Zrenjaninu policija je oko 15.30 zaustavila svadbenu kolonu vozila, pri čemu u jednom od automobila pronašla kokain, prenosi Nova.rs.

Portal Zrklik prenosi i da je došlo do fizičkog obračuna između onih u svadbenoj koloni i policajaca, dok Blic neslužbeno doznaje kako je uhićen policijski inspektor, koji je s kolonom krenuo na svadbu prema Novom Sadu.

Navodno je taj inspektor bio i mladoženja, a ostatak svadbene ekipe nastavio je veselje u restoranu.

- Kolonu vozila koja su išla na svadbu presreli su po dojavi policajci iz Beograda i prilikom pretresa koji je sniman kamerama u jednom vozilu pronađena je psihoaktivna supstanca za koju se sumnja da je kokain. ‘Vesela družina’ koja je krenula na svadbu počela se opirati pretresu, kao i mladoženja inspektor, pa je nakon kraćeg verbalnog došlo i do manjeg fizičkog sukoba zbog čega je mladoženja i uhićen. Njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati tako da će on do ponedjeljka biti u pritvoru, što goste pozvane na svadbu nije spriječilo da nastave put Novog Sada i nastave sa veseljem u jednom restoranu - kaže izvor za Blic.rs.

