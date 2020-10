'Policijski sat je nužan, pa da vidim, predsjedniče, kako ćete me strpati u policijsku maricu!'

Doktor pulmologije Saša Srića obrušio se na 'autokratski' Milanovićev komentar o policijskom satu. Svojim izjavama, kaže, zbunjuje javnost i potcjenjuje trud i izloženost liječnika. Apelira da se uvede policijski sat

<p>- Apeliram na pojedine političare koji svojim izjavama zbunjuju javnost i time potcjenjuju naš trud i izloženost, prvenstveno misleći na predsjednika RH<strong> Zorana Milanovića</strong> koji je izjavio da sve one koji promišljaju o policijskom satu treba strpati u maricu, da je to nedopustivo i autokratski, napisao je na svom Facebook profilu dr. <strong>Saša Srića</strong>. On već duže vrijeme apelira na Stožer da uvede upravo policijski sat kao mjeru koja će značajno obuzdati širenje korona virusa. Srića je ovoga ljeta napustio SDP, navodeći da se "iskrena socijaldemokracija počela topiti" te da je u stranci puno kvalitetnih ljudi koji su "unutra ostavili srce, ali su bili zapostavljeni" </p><p>Prije nekoliko dana liječnik nam se obratio nakon što je kasno navečer prošao centrom Zagreba, zgrožen gužvama na terasama kafića koje je vidio. Ne drži se razmak, ne nose maske, na što je prije nekoliko dana upozorila i naša liječnica u Padovi, <strong>Nela Sršen</strong>. Prolazeći gradom je zbog toga nosila dvije maske, upozorila je. </p><p>- Brojke su i dalje izuzetno velike, pandemija bukti, broj hospitaliziranih, i pacijenata na respiratoru se povećava, a broj premunulih je velik. Medicinske sestre i liječnici te pomoćno zdravstveno osoblje, kao i svi zaposlenici u zdravstvu, daju svoje maksimume i jednostavno održavaju sustav na sve klimavijim nogama. Moji kolege i ja toliko činimo za zdravlje svakog građanina, i smatram da je potreban u nužnosti i policijski sat pa da vidim, Predsjedniče, kako ćete me strpati u maricu!, piše Srića. </p><p>- Mislim da one koji spominju policijski sat treba strpati u maricu'', odgovorio je danas Milanović na pitanje treba li Hrvatska uvesti strože mjere, dodavši da se od te mjere 'čovjeku naježi koža'. Kaže da on ne bi poštovao policijski sat jer su to 'udbaške metode'. Predsjednik ne misli da je zdravstvo na rubu kolapsa, ali će biti opterećeno, kaže. Stanje u KB Dubrava nije komentirao već je samo rekao kako protiv korone nema pobjede, ali niti pokleknuća.</p><p>- Vjerojatno će biti i treći val', kaže Milanović. Lombardija je imala puno mrtvih jer su svakog koji kašlje stavili u bolnicu, dodao je. Na kraju je pitao "što je ograničenje kretanja, da li bismo trebali svi stati u 15:05, kao kad je umro Tito?'' zapitao se. Kad sve prođe, zaključio je, "Švedsku će trebati izbrisati s karte ili im dati da vode cijeli svijet".</p>