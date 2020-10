"One koji pričaju o policijskom satu treba strpati u maricu"

Želim vjerovati da je Hrvatska demokratska zemlja. Policijski sati - pa to zvuči kao ustaška nadzorna služba ili Staljinova, rekao je predsjednik i poručio: "Jedno je oprez, drugo je strah"

<p>Predsjednik Republike<strong> Zoran Milanović</strong> položio je vijenac i zapalio svijeću kod Središnjeg križa u Aleji poginulih hrvatskih branitelja na gradskom groblju Mirogoj povodom blagdana Svih svetih.</p><p>Najavljeno je to jučer s Pantovčaka uz opasku da je Milanović pozvao i premijera Andreja Plenkovića te predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da zajedno s njim budu na Mirogoju te obavijest da nisu dobili nikakav prijedlog Vlade ili Sabora za zajedničko polaganje vijenaca koje je uobičajeno u ovakvim prigodama.</p><p>Nije dugo trebalo čekati na odgovor s Markova trga pa su tako iz Banskih dvora poručili da će oni danas najaviti Vladin program obilježavanja: "Mi nismo ni planirali u petak obilježavati, ujutro premijer ima druge sastanke i obveze. Predsjednik Vlade obilježit će blagdan Svih Svetih u subotu".</p><p>- Tako je bilo zadnjih pet godina, sad nije. Očito je to netko želio izbjeći - kazao je Milanović komentirajući danas nakon polaganja vijenaca odbijenicu s Markova trga.</p><p>"Nije trebalo ispasti ovako, čekali smo do zadnjeg trenutka. Očito je netko to želio izbjeći", kazao je Milanović nakon polaganja vijenca na koje je jučer pozvao i premijera, ali odgovor, kaže, nije dobio.</p><p>"Očito je želja da se izbjegne", kaže i dodaje da prijašnjih godina nije bilo ovako.</p><p>"Sutra će ovdje biti gužva kaou prethistorijskom Babilonu ... šteta, opet sitno petljanje, nekonzistennto. Kad se zna kako se radilo proteklih godina, sad se kao nešto zakompliciralo", ustvrdio je Milanović podsjetivši da postoji dokumentacija kako je to sve izgledalo prethodnih godina. On je, kaže, poziv poslao u zadnji tren, ali samo jer je čekao poziv s Markova trga kako je to bilo prethodnih godina.</p><p>Komentirajući odnos s predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem rekao je: "Nema kohabitacije, mi nismo francuski ustavni poredak. Cijela ova debata, odnosno svađa, odnosno ciklus započet klevetom i insinuacijom završen je sličnim, a oboje je rekao Plenković, ja sam ponudio suradnju."</p><p>Osvnuo se i na sve što slijedi u Vukovaru te tamošnjeg gradonačelnika s obzriom na recentne događaje vezano uz napad na Markovu trgu: "Ivan Penava je davao izjave koje nisu baš najmudrije. Nadam se da se hodnja u Vukovaru neće iskoristiti za neke političke svrhe iako se to ranije radilo".</p><p>Upitan je i za napad na Markov trg.</p><p>- U tome ima elemenata terorizma, ali nema organizacije, to je sada potpuno jasno. </p><p>Istaknuo je i da se trebalo ranije sastati, trebalo je odmah, a sada ćemo se morati naći zbog godišnjih smjernica, no to je formaliziranje: "A kada se treba razgovarati o ozbiljnim temama, onda očekujem da se tako i ponašamo".</p><p>"Premijer je rekao da će me obavijestiti o sastanku - ne treba jer ga zajedno sazivamo", poručio je Milanović. </p><p>Komentirao je i proračun.</p><p>"Ja nisam neprijatelj, niti šef opozicije, niti to želim biti", istaknuo je i dodao: </p><p>- Rupe ne možete zatrpavati iz europskih fondova. Oni služe za druge stvari, ne za krpanje rupčaga. Ovo je borba za zdravlje, prije svega za mentalno zdravlje svih u svijetu. Dajem Vladi poticaj da naprave neke izmjene, kao u kaznenom postupanju oko trajanja uskočkih predmeta vezano uz dužnosnike - kazao je Milanović.</p><p>Osvrnuo se na epidemiju, te komentirao mjere.</p><p>- Ovo je borba za zdravlje, ali prije svega za mentalno zdravlje čovječanstva. Mislim da one koji pričaju o policijskom satu treba strpati u maricu, baš izraz policijski sat, od toga se čovjek koža naježi. Ne pratim iz dana u dan što se gdje događa, ali vidim da ljudi gube mentalno zdravlje. Oni koji to rade morat će se nositi s posljedicama tih odluka, ne želim čuti policijski sat. Ustavni sud je rekao svoje, ovaj način donošenja odluka stvara pravni nered. Bez ustavne podloge to se zove kršenje ljudskih prava. Uhićenje je provođenje zakona. Dolazimo do toga da nakon pola godine koristite izraz policijski sat. To znači da će policajci s dugim cijevima ići okolo i hapsiti? Vlada ga može uvesti, ja na to mogu samo slegnuti ramenima. Ja za to ne želim niti čuti - izjavio je i upozorio na ograničavanje i kršenje ljudskih prava.</p><p>"Želim vjerovati da je Hrvatska demokratska zemlja. Policijski sati - pa to zvuči kao ustaška nadzorna služba ili Staljinova", rekao je predsjednik i poručio: "Jedno je oprez, drugo je strah".</p><p>Stanje u KB-u Dubrava nije želio komentirati, a smatra da će vjerojatni biti i treći val: ''Lombardija je imala puno mrtvih jer su svakog koji kašlje stavili u bolnicu. Što je ograničenje kretanja, trebali bismo svi stati u 15:05 kao kad je umro Tito?''</p><p>O svojim letovima helikopterima ni sada nije želio govoriti, naime, na pitanje kojim je povodom bio na Mljetu rekao je novinarki da ga to ne smije pitati. "Jučer sam bio s prijateljima u jednom klubu, ne u Slovenskoj. Uz mene je osiguranje, ja sam u rukama države".</p><p>Ponovio je da se resurse poput helikoptera, aviona i automobila mora koristiti jer su oni tu i opet ustvrdio i da je osiguranje ono koje odlučuje kako će ga prevoziti: "Ista je cijena za državni proračun jer taj novac je potrošen. Taj helikopter u kojem se Plenković ne usudi letjeli jer je neugodno, to je plaćeno. On mora letjeti 100 sati godišnje. Ovi ljudi, dnevnice, blinidrani Mercedes, to sve košta, ali to su zaštićene informacije. ... Taj novac je potrošen. To nije da sam pozvao prijatelje na losos. Ako idem trgovati krijumčarenom robom ili trgovati veprovima ... ista je cijena za državni proračun, opravdano je ono što odluči osiguranje''.</p><p>"To je za revijalnu štampu, a budući da sam cijelo ljeto proveo sa suprugom, to vam je dosadno. Dajte pusu urednici", poručio je.</p><p>"Najjeftinije je ići pješice na Hvar, ali sa stajališta sigurnosti helikopter je najsigurniji, da ne idem ljeti po autocesti, da ne izbacimo s ceste vas u Škodi ili Golfu. Ma kome se vozi u ruskim helikopterima. Da je bar Augusta, u njoj ima jacuzzi..."</p><p>Također, za kraj se osvrnuo na sutrašnji dolazak kolega Markova trga i poručio 'sretno dečkima' s obzirom na gužvu koja se očekuje, a sve i u svjetlu trenutne nepovoljne epidemiološke situacije.</p>