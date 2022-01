Kukić je na čelu stranke pod nazivom Pokret demokratske akcije (PDA) čije je sjedište u Tuzli a osnovao ju je nakon što je izbačen iz bošnjačke Stranke demokratske akcije (SDA). Nakon posljednjih izbora njegova je PDA postala dijelom heterogene vladajuće koalicije u Tuzlanskoj županiji koja je uspostavljena kako bi se iz vlasti izbacila SDA.

Kukića je SAD kaznio sankcijama uz obrazloženje kako je umiješan u korupciju. On je svoju moć temeljio na upravljanju svim procesima u rudniku ugljena u Banovićima koji opskrbljuje najveće termoelektrane u Federaciji BiH. Kukić je bio direktor rudnika do 2001. godine no i nakon toga je iz sjenke nastavio kontrolirati njegov rad preko kadrova koje je osobno postavljao.

Iz županijske organizacije Socijaldemokratske partije (SDP BiH) koja je zajedno s još četiri stranke u koaliciji s PDA u četvrtak su priopćili kako im je Kukić najavio da će s mjesta predsjednika stranke odstupiti do kraja siječnja što će onda ostaviti mogućnost nesmetanog funkcioniranja sadašnje vlade Tuzlanske županije.

"U budućnosti nećemo surađivati s političkim strankama ukoliko na njihovom čelu budu lideri kojima su izrečene sankcije vlade SAD-a ili zemalja članica Europske unije", stoji u izjavi koju su potpisali predstavnici pet stranaka.

Uz Kukića Sjedinjene Države su sankcijama prošlog tjedna kaznile i srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, njegovog pravnog savjetnika Milana Tegeltiju te njegovu suprugu Tijanu.

Svima njima je zabranjeno putovanje u SAD.