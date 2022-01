Igrom slučaja mlada sam uletjela odmah u visoku politiku. Mislim da sam se dobro snašla u pregovorima s pobunjenim Srbima, u odnosima s UN-om, a sve je započelo time što me predsjednik Franjo Tuđman postavio za šeficu ureda odnosa s javnošću. Sjećam se kad mi je rekao da će mi dati da vodim taj ured što me zaprepastilo pa sam rekla: “Ali ja to nisam nikada radila”, a on je uzvratio: “Pa nisam ni ja nikada prije bio predsjednik” - kaže nam nasmijano Vesna Škare Ožbolt koja se kao pravnica u politici našla ratnih 90-tih.