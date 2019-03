'Politika je Marišćinu dovela, politika ju mora i zatvoriti'

Još jednom prosvjednom akcijom "Hod za čisti zrak" mještani Marčelja i Viškova u subotu su odlučili dati do znanja da je pravo na čisti zrak kategorija garantirana Ustavom RH!

- Zar je potrebno ponavljati da se odgovorni trebaju probuditi i zdravlje mještana staviti prije interesa politike, jer zdravlje nema cijenu! Politika je ŽCGO Marišćinu dovela, politika ju mora i zatvoriti! Zato još jednom apeliramo na ministra zaštite okoliša i energetike da ne dvoji već da zatvori ŽCGO Marišćina, jer i mi ne dvojimo, mi želimo odvajati! Neka se napokon počnu poštovati EU Direktive, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Plan gospodarenja otpadom i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom koji vrlo jasno navode potrebu odvajanja biorazgradivog otpada i metode njegove obrade. ŽCGO Marišćina smrdi i smrdjet će sve dok bude tu i dok se na postrojenju na Marišćini bude prihvaćao bio otpad bez prethodnoga odvajanja - poručili su prosvjednici.

Ovaj put prosvjednici su krenuli od Crne jame, odlagališta opasnog otpada Sovjak, koja se nalazi se tik uz staro odlagalište komunalnog otpada Viševac na Viškovu.

Foto: Meri Tomljanović/24sata

- Crna jama Sovjak je strava i užas, ono najgore što čovjek može učiniti prirodi, ekološka sramota ne samo riječka, kvarnerska nego i hrvatska - kazali su prosvjednici te dodali kako niti staro gradsko odlagalište Viševac nije za pohvalu iako je sanirano, tj. lijepo pokriveno travom.

Smatraju kako tone raznog otpada nije dovoljno samo sakriti i drugim riječima gurati smeće pod tepih.

- Nažalost, škola sa Viševcom i Sovjakom Općini Viškovo nije bila dovoljna, na drugom kraju Općine, toliko blizu da ova skupina ljudi može u kratkom vremenu obići sva 3 smetlišta, imamo treći, "najmoderniji" Županijski Centar za gospodarenjem otpadom - Marišćina! Toliko dobar i moderan da već godinama truje ne samo mještane sjevernog djela Općine, nego se ovaj neizdrživi smrad po trulim jajima i trovanje lebdećim česticama širi sve dalje - ogorčeni su prosvjednici.

Foto: Meri Tomljanović/24sata

Naime, prema zadnjim podacima na stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u 2018. godini bilo je 122 satna prekoračenja emisija sumporovodika (H2S) i 6 dnevnih prekoračenja emisije PM10 čestica. U 2019. godini zabilježena su 172 satna prekoračenja emisije sumporovodika i 2 dnevna prekoračenja emisije PM 10 čestica.

- Ponavljamo, smrad po trulim jajima nije neugodan miris, to je SMRAD !!! To nije dodijavanje mirisom, to je ubijanje smradom, ma koliko nas uvjeravali u suprotno. Mi to znamo i osjećamo jer se u njemu dušimo - zaključili su prosvjednici.

