Politika tik prije izbora i Božića potkupljuje umirovljenike koji cijelu godinu teško preživljavaju

Bliži se Božić, a ujedno i izbori, pa sve više gradova i općina najavljuje kako će svojim umirovljenicima isplatiti božićnice koje će, ovisno o visini mirovine, iznositi od 40 do 600 eura. U Zagrebu će umirovljenici dobiti 50 eura, u Rijeci 100, ovisno o visini mirovine u Osijeku između 40 i 80 eura, u Dubrovniku do 200 eura, a u Splitu od 80 do 170 eura.

