Oboru\u017eani \u0161e\u0161irima, bocama vode, a neki i za\u0161titnim maskama, Poljaci stoje u koloni koja se prote\u017ee ulicama oko poljskog konzulata u Istarskoj ulici od ranog jutra.\u00a0Nervozni voza\u010di trube Poljacima da se maknu s ceste, mnogo njih nosi ki\u0161obrane, ne vide kuda se ostali kre\u0107u, svako malo pale se alarmi na parkiranim automobilima kako se ljudi na njih naslone

Tu je mnogo roditelja s malom djecom, ku\u0107nih ljubimaca, \u010ditavih obitelji.

Tomaz i Tatiana s ovim su znakom stopirali od Zadra, samo kako bi mogli do\u0107i na izbore u Split.

- Ve\u0107 za 10 minuta na\u0161li smo prijevoz, stali su nam tako\u0111er Poljaci.\u00a0Sada \u010dekamo da oni parkiraju pa \u0107e nam se pridru\u017eiti

- Red je dosta dug, ho\u0107e li vam biti te\u0161ko \u010dekati po ovako jakom suncu? - pitamo Tatjanu.

- Ma neee, ma to su slatke brige - odvrati s osmijehom, a Tomaz \u0107e na to da prognoziraju kako \u0107e do ulaza u konzulat do\u0107i tek za dva sata, zna\u010di oko 15 sati.

Va\u017eno je dodati i da se kolona pove\u0107ava, umjesto da se smanjuje.

Birali\u0161ta su otvorena u 7 ujutro, na vratima konzulata samo je jedan policajac na oko pet stotina glasa\u010da

Gu\u017eva je nastala du\u017e nekoliko ulica; Istarskom, Tolstojevom, Vukovarskom, ulicom Marina Dr\u017ei\u0107a i Rije\u010dkom ulicom

Pravo glasa na izborima ima oko 30 milijuna ljudi, \u0161to uklju\u010duje 500 tisu\u0107a Poljaka izvan domovine.\u00a0

Za predsjedni\u010dki mandat bore se \u00a0aktualni konzervativni predsjednik Andrzej Duda i liberalni gradona\u010delnik Var\u0161ave Rafal Trzaskowski. Ankete pokazuju da Duda i Trzaskowski, obojica 48-godi\u0161njaci, vode tijesnu utrku.

Uloga predsjednika u Poljskoj ve\u0107inom je ceremonijalna, no ima pravo veta na zakone koje izglasa parlament.\u00a0

Trzaskowski bi tako u slu\u010daju pobjede mogao blokirati zakone koje donosi donji dom poljskog parlamenta u kojem ve\u0107inu dr\u017ei stranka Pravo i pravda (PiS), Dudin saveznik.\u00a0

