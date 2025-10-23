Obavijesti

Poljaci uhitili Živka Zagorca. Hrvatska ga traži zbog ratnog zločina u Grubišnom polju 1991!

Piše Filip Sulimanec,
U Dragiši?ima obilježena 32. godišnjica zlo?ina nad zarobljenim braniteljima | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Protiv Živka Zagorca i još 23 ljudi, članova Bilogorskog odreda, je podignuta optužnica zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva i dr. na području Grubišnog polja tijekom kolovoza, rujna i listopada 1991, potvrdio nam je sudac Krešimir Devčić.

U Poljskoj je policija 17. listopada uhitila srbijanskog državljanina Živka Zagorca (79) s prebivalištem u Leštanu, zbog ratnog zločina protiv hrvatskih civila 1991. godine. 

Zagorac živi u Kanadi od 1992. godine i ima državljanstvo Srbije i Kanade, a uhićen je prilikom povratka zrakoplovom iz Srbije u Kanadu, preko Poljske.

 - Poljske vlasti su nas obavijestile 17. listopada 2025. da je Živko Zagorac uhićen u Varšavi. Sada je u tijeku postupak realizacije europskog uhidbenog naloga i predaje Republici Hrvatskoj. Protiv Živka Zagorca i još 23 osobe, članova Bilogorskog odreda, je podignuta optužnica zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva i dr. na području Grubišnog polja tijekom kolovoza, rujna i listopada 1991 - potvrdio nam je sudac sa Županijskog suda u Zagrebu, Krešimir Devčić.

Bilogorski odred

Krajem srpnja 1991. g. ustrojava se samoprozvani “Bilogorski odred Teritorijalne obrane Grubišnog Polja” sa zapovjedništvom smještenim u Velikoj Peratovici, središtu pobune na Bilogori. Tu se osniva i “Vlada SAO Krajine – Zapadna Slavonija – općina Grubišno Polje” na čelu s čelnicima SDS-a, te po odmetanju policajaca iz policijske postaje Grubišno Polje ustrojava se i “Milicija SAO Krajina”.

Velikosrpski hegemonizam u tom kraju Hrvatske rasturen je u pobjedničkoj operaciji Otkos 10. Izvedena je na području Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije, a započela je 31. listopada 1991. i završila 12. studenog 1991. Odvijala se u dvije faze. Prva faza počela je 31. listopada i završila je 4. studenog, a druga je trajala 11. i 12. studenog. Oslobođen je okupirani dio Bilogore, oko 300 četvornih kilometara.

Operacija Otkos 10 bila je dio šire Operacije Orkan '91., koja je zahvaćala područje do granice s BiH na rijeci Savi, te je trajala od 29. listopada 1991. do 3. siječnja 1992. godine.

