Poljaku prijeti 20 godina zatvora: Rušio kipove pa zapalio oltar u Međugorju

Sud BiH potvrdio je u ponedjeljak optužnicu protiv poljskog državljanina Bartłomieja Włodzimierza Krakowiaka kojega se tereti da je ljetos oskvrnuo dva Gospina kipa, ispisivao uvredljive poruke te zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova u Međugorju zbog čega mu prijeti kazna zatvora do 20 godina. Državno Tužiteljstvo Krakowiaka tereti za kaznena djela izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, oštećenja ili rušenja vjerskih objekata te teških kaznenih djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, navodi se u objavi Suda BiH.

Krakowiak je dva Gospina kipa oštetio ispisujući crnoj bojom uvredljive poruke i pogrdne natpise na hrvatskom, engleskom i poljskom jeziku. Na taj je način izazvao uznemirenost među vjernicima, hodočasnicima i međugorskim svećenicima, precizira se optužnicom.

Optužnica ga tereti i da je u noći s 27. na 28. srpnja u Međugorju, svjetski poznatom katoličkom hodočasničkom mjestu, pokušao zapaliti platno na krovnoj konstrukciji vanjskog oltara crkve sv. Jakova. U tome nije uspio jer je riječ bila o nezapaljivom materijalu.

Nakon toga benzin iz kanistra izlio je po vanjskom oltaru i otvorenim plamenom izazvao požar. Na oltaru i vanjskom inventaru nastala je materijalna šteta od oko 67.000 eura.

Poljak je uhićen nedugo nakon skrnavljenja vjerskih simbola i podmetanja požara te se od tada nalazi u pritvoru. Krakowiak je tijekom ranijeg ročišta priznao kaznena djela počinjena u Međugorju.

Prema optužnici prijeti mu maksimalna jedinstvena kazna do 20 godina zatvora jer je optužen za više kaznenih djela počinjenih u stjecaju.

Za izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti predviđena je kazna od jedne do osam godina zatvora, a za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata propisana je kazna od šest mjeseci do pet godina. Na teret mu se stavlja i teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, povezano s izazivanjem opće opasnosti, za koje je predviđena kazna od jedne do deset godina zatvora.