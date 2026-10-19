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VANDALIZAM U MEĐUGORJU Sud u BiH potvrdio optužnicu protiv Poljaka, evo detalja

Piše 24sata,
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VANDALIZAM U MEĐUGORJU Sud u BiH potvrdio optužnicu protiv Poljaka, evo detalja
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Foto: Hercegovina.info
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Sud BiH donio je odluku o potvrdi optužnice protiv B. W. K., koji se tereti za paljenje i oskvrnuće vjerskih simbola u Međugorju, a događaji su izazvali uznemirenost među vjernicima i svećenicima.

Sud u BiH potvrdio je optužnicu protiv B. W. K., kojeg terete za oskvrnuće vjerskih simbola i izazivanje požara na vanjskom oltaru crkve sv. Jakova u Međugorju. Prema priopćenju Suda BiH, optužba se odnosi na događaje u noći s 27. na 28. srpnja 2026. na području općine Čitluk. Tužiteljstvo procjenjuje da je požar prouzročio štetu od 130.767,71 konvertibilnih marki, piše Hercegovina.info.

Prema navodima optužnice, muškarac je prethodno nabavio crnu boju, četku i sprej, a zatim na vjerskim simbolima ispisivao uvredljive i pogrdne poruke. Natpise je, kako se navodi, pisao na bosanskom, engleskom i poljskom jeziku. Tužiteljstvo tvrdi da je time javno izložio poruzi simbole Katoličke crkve te izazvao vjersku mržnju, razdor i netrpeljivost.

Foto: Snimio čitatelj 24sata

Optužnica navodi da su događaji uznemirili međugorske svećenike, koji su natpise doživjeli kao omalovažavanje, poniženje i oskvrnuće njima svetih simbola.

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Uznemirili su se i vjernici koji su o tome razgovarali sa svećenicima, stoji u optužnici. Tužiteljstvo tereti B. W. K. i da je 28. srpnja oko 4.50 sati na vanjskom oltaru pokušao zapaliti platno na krovnoj konstrukciji, no nije uspio jer je bilo izrađeno od nezapaljivog materijala.

Foto: Snimio čitatelj 24sata

Prema optužnici, potom je benzinom iz kanistra polio inventar vanjskog oltara i otvorenim plamenom izazvao požar. Vatra je oštetila oltar i vanjski inventar, a štetu je tužiteljstvo procijenilo na više od 130.000 KM. Muškarca terete za izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Potvrđivanje optužnice ne znači da je kriv: smatra se nevinim dok mu krivnju ne utvrdi pravomoćna presuda.

*uz korištenje AI-ja
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