VANDALIZAM U MEĐUGORJU Sud u BiH potvrdio optužnicu protiv Poljaka, evo detalja

Sud BiH donio je odluku o potvrdi optužnice protiv B. W. K., koji se tereti za paljenje i oskvrnuće vjerskih simbola u Međugorju, a događaji su izazvali uznemirenost među vjernicima i svećenicima.
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Sud u BiH potvrdio je optužnicu protiv B. W. K., kojeg terete za oskvrnuće vjerskih simbola i izazivanje požara na vanjskom oltaru crkve sv. Jakova u Međugorju. Prema priopćenju Suda BiH, optužba se odnosi na događaje u noći s 27. na 28. srpnja 2026. na području općine Čitluk. Tužiteljstvo procjenjuje da je požar prouzročio štetu od 130.767,71 konvertibilnih marki, piše Hercegovina.info.
Prema navodima optužnice, muškarac je prethodno nabavio crnu boju, četku i sprej, a zatim na vjerskim simbolima ispisivao uvredljive i pogrdne poruke. Natpise je, kako se navodi, pisao na bosanskom, engleskom i poljskom jeziku. Tužiteljstvo tvrdi da je time javno izložio poruzi simbole Katoličke crkve te izazvao vjersku mržnju, razdor i netrpeljivost.
Optužnica navodi da su događaji uznemirili međugorske svećenike, koji su natpise doživjeli kao omalovažavanje, poniženje i oskvrnuće njima svetih simbola.
Uznemirili su se i vjernici koji su o tome razgovarali sa svećenicima, stoji u optužnici. Tužiteljstvo tereti B. W. K. i da je 28. srpnja oko 4.50 sati na vanjskom oltaru pokušao zapaliti platno na krovnoj konstrukciji, no nije uspio jer je bilo izrađeno od nezapaljivog materijala.
Prema optužnici, potom je benzinom iz kanistra polio inventar vanjskog oltara i otvorenim plamenom izazvao požar. Vatra je oštetila oltar i vanjski inventar, a štetu je tužiteljstvo procijenilo na više od 130.000 KM. Muškarca terete za izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Potvrđivanje optužnice ne znači da je kriv: smatra se nevinim dok mu krivnju ne utvrdi pravomoćna presuda.