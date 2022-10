Benzinske postaje u Hrvatskoj imaju nove, više cijene dizela i benzina, dok je Vlada zamrznula cijene plavog dizela na dosadašnjih 8,49 kuna po litri. To je pak dovelo do nestašice istog na pojedinim benzinskim crpkama, a to stvara probleme poljoprivrednicima, dok prijevoznike opterećuju visoke cijene goriva.