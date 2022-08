Poljoprovrednici očajni: 'Ako se ništa ne poduzme bit će teško, a evo koliko će koštati pšenica...'

Istočni dio Hrvatske doživio je ekstremno visoke temperature, nemamo kiše već nekoliko mjeseci. Jedino ćemo pozitivan rezultat bilježiti u proizvodnji suncokreta, ali i to je upitno. Što se tiče kukuruza, soje i šećerne repe te voća i povrća, tu će biti značajnih problema. Sigurno nećemo biti samodostatni što se tiče proizvodnje voća i povrća u Hrvatskoj. Neke procjene su da ćemo imati od 500.000 do milijun tona kukuruza manje, a i pšenice će biti nekih 10-15 posto manje. To je jako zabrinjavajuće, rekao nam je Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.