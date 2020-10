Poljske crkve postale bojišnica u borbi žena za pravo na pobačaj

Grafiti na zidovima crkava, prosvjedi za vrijeme mise i ljutiti verbalni sukobi sa svećenicima. Katoličke crkve postale su nova bojišnica u borbi za pravo na pobačaj u Poljskoj

<p>Prosvjedi protiv crkvi nezapamćeni su u toj tradicionalno katoličkoj zemlji i potaknuli su ozbiljna upozorenja vlade i mobilizaciju krajnje desnih skupina.</p><p>Revolucionarni žar rasplamsao se nakon niza skandala u koje su bili upleteni svećenici optuženi za spolna zlostavljanja i njihova zataškavanja, kao i kampanje protiv tzv. „LGBT ideologije" koje podupire Crkva.</p><p>- Više potoka formiralo je rijeku - ocijenio je u razgovoru za AFP Adam Szostkiewicz, pisac i komentator vjerskih pitanja.</p><p>Katoličku Crkvu "više se ne smatra religijskom institucijom nego izvorom političkog utjecaja", rekao je.</p><h2>Branite crkve</h2><p>Masovni prosvjedi počeli su prošli tjedan kada je poljski ustavni sud odlučio da je postojeći zakon koji dopušta pobačaje fetusa s malformacijama "nekompatibilan" s ustavom. U Poljskoj se svake godine izvede manje od 2000 legalnih pobačaja, po službenim podacima, ali ženske organizacije procjenjuju da ih gotovo 200.000 žena počini ilegalno ili u inozemstvu.</p><p>Nedavno ispitivanje javnog mnijenja pokazalo je da 66 posto Poljaka ne odobrava odluku suda, a 69 posto podržalo bi referendum o pobačaju. Sudsku odluku podržava vladajuća populistička i ultrakatolička stranka Pravo i pravda (PiS). No stotine tisuća Poljaka izišle su na ulice prosvjedujući uglavnom mirno, uključujući protiv Crkve.</p><p>Premijer Mateusz Morawiecki osudio je prosvjede kao „barbarstvo", a predsjednik Andrzej Duda ocijenio je da su „uvreda vjerskom osjećaju".</p><p>Vođa PiS-a Jaroslaw Kaczynski, de facto vladar zemljom, rekao je da su prosvjedi pokušaj „uništenja Poljske". Kaczynski, koji je formalno samo zamjenik premijera zadužen za nacionalnu sigurnost, pozvao je članove stranke da „brane crkve".</p><h2>'Festival licemjera'</h2><p>Poljski biskupi općenito su pozdravili odluku suda, ali neki nastoje umiriti javnost. Glasnogovornik poljske biskupske konferencije Leszek Gesiak rekao je novinarima: „Crkva nije ta koja je počela ovaj rat. Nismo ovo željeli".</p><p>Poljski primas nadbiskup Wojciech Polak također je pozvao sve strane da „odbace nasilje" i „smire sukob".</p><p>No Szostkiewicz kaže da mladi prosvjednici to tumače kao „festival licemjerja".</p><p>Ljevičarski tjednik Krytyka Polityczna rekao je da više ne postoji „generacija IPII.", što se odnosi na mlade koji slijede pokojnog poljskog Papu, sv. Ivana Pavla II. Mladi Poljaci koji sada prosvjeduju rođeni su nakon pada komunizma 1989., mnogi su dosta proputovali i poznaju samo liberalnu demokraciju.</p><p>- Mladi su daleko sekularniji od generacije njihovih roditelja ili djedova i baka i često su prožeti europskom, britanskom ili američkom kulturom više nego poljskom. Događa se kulturni i tehnološki raskol. Mladi su jednostavno svijet za sebe - rekao je Mikolaj Czesnik, direktor Instituta za društvene zajednice u Varšavi.</p><p>Promatrači kažu da se još ne može znati hoće li tolerantnija struja Crkve prevagnuti nad konzervativnijim krilom povezanim s vladom.</p><p>- Ako bude slijedila pravac koji je zacrtao Kaczynski, to će označiti potpuni slom Crkvina autoriteta - upozorio je Szostkiewicz.</p><p>Napomenuo je međutim da sadašnja situacija pokazuje da je pokušaj Crkve da sačuva autoritet „možda već i propao".</p>