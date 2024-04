Poljski predsjednik se privatno sastao s Trumpom u New Yorku

Poljski predsjednik Andrzej Duda je rekao da se tijekom posjeta New Yorku u srijedu privatno sastao s bivšim američkim šefom države i predsjedničkim kandidatom Republikanske stranke Donaldom Trumpom. Trumpov predizborni stožer je dvojicu muškaraca opisao kao "velike prijatelje", prema priopćenju o sastanku, u kojem se dodaje da su raspravljali o Dudinom prijedlogu da zemlje NATO-a izdvajaju najmanje tri posto svog BDP-a na obranu.

Duda, čiji mandat istječe 2025., bio je jedan od Trumpovih međunarodnih partnera kada je bio predsjednik.

"Donald Trump me pozvao u svoj privatni stan, da se tako izrazim. Ovo je jednostavno privatni sastanak u vezi s mojim boravkom ovdje u New Yorku", rekao je Duda novinarima u New Yorku.

Trump, kojem se u New Yorku sudi zbog optužbi da je kupio šutnju pornografske glumice Stormy Daniels, u tijesnoj je utrci protiv demokratskog šefa države Joea Bidena uoči predsjedničkih izbora u studenom.

Mnogi europski vođe već duže vrijeme strepe da bi novi Trumpov mandat mogao značiti smanjenje američke podrške za Ukrajinu, s kojom Poljska graniči, i NATO savez.

"Predsjednik Trump se rado prisjetio svog znamenitog posjeta Poljskoj 2017. te je pohvalio poljski narod zbog čvrste obrane vlastitog suvereniteta i predanosti čuvanju europskih granica od bilo kakve i svih prijetnji", objavio je Trumpov predizborni stožer u priopćenju.