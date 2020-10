Sramotna presuda: Poljski Ustavni sud zabranio je pobačaj čak i ako je fetus bolestan

<p>Konzervativna stranka PiS - Pravo i pravda, nastavlja s reformama u Poljskoj. Nakon što su 2016. vladajući htjeli u potpunosti zabraniti pobačaj zbog čega je došlo do masovnih prosvjeda, poljski Ustavni sud u četvrtak je presudio da je pobačaj po osnovi fetalnih defekata protivan ustavu, zbog čega je stvorena pravna osnova koja se približila gotovo potpunoj zabrani prekida trudnoće u ovoj većinski katoličkoj zemlji. Kad presuda stupi na snagu, pobačaj će biti dopušten samo u slučaju silovanja, incesta ili ako su zdravlje i život majke ugroženi.</p><p><strong>Upozorenja Europskog suda za ljudska prava</strong></p><p>Europski sud za ljudska prava već je nekoliko puta presudio protiv <strong>Poljske</strong> u slučajevima u kojima su žene bile prisiljene roditi iako je fetus imao ozbiljne malformacije. Kroz svoje presude je pozvao Poljsku da promijeni svoje restriktivno zakonodavstvo jer se ono koristi za maltretiranje žena, odnosno kršenje njihovih ljudskih prava i dostojanstva. Isti sud je ocijenio da je prisilno održavanje trudnoće s defektnim fetusom mučenje. </p><p>- Na Europskom sudu za ljudska prava završio je i slučaj žene kojoj su liječnici, iako su utvrdili da nosi malformirani plod, upornim odugovlačenjem i prizivanjem na savjest onemogućili prekid trudnoće. Žena je na kraju rodila teško bolesno dijete, zbog čega je Poljsku tužila Europskom sudu i dobila presudu - ispričala je <strong>Karolina Wiêckiewicz</strong>, pravnica i aktivistica.</p><p><strong>Ustavni sud ide na ruku vladajućih?</strong></p><p>Konzervativne vrijednosti odigrale su vodeću ulogu u javnom životu Poljske otkad je na vlast prije pet godina došla nacionalistička stranka Pravo i pravda (PiS) pod obećanjem da će braniti ono što mnogi smatraju tradicionalnim, katoličkim karakterom zemlje. Zabrana pobačaja jedna je od dugovječnijih ambicija stranke, no zbog negativne reakcije javnosti 2016., prijedlog o potpunoj zabrani ipak nije proguran. Kritičari kažu da je Ustavni sud donio odluku u ime stranke jer, iako je sud nezavisan na papiru, većinu sudaca imenovao je PiS. Pravo i pravda niječe svoj utjecaj na presudu suda, iako su njihove reforme poljskog sudstva uzrokovale optužbe u zemlji i inozemstvu o tome da ruše demokratske norme. PiS tvrdi da njihove reforme za cilj imaju samo stvaranje efikasnijeg i pravednijeg sudstva.</p><p><strong>Odbijanje zahvata i manipulacija</strong></p><p>Aktivisti za pravo na pobačaj tvrde da je pristup zahvatu u Poljskoj proteklih godina odbijan čak i u slučajevima kad je bio legalan. Mnogi liječnici u Poljskoj, koja u Europi ima najstrože zakone o pobačaju, već koriste svoje zakonsko pravo da odbiju prekid trudnoće prema vjerskim uvjerenjima. Neki kažu da ih njihovi nadređeni na to prisiljavaju. <strong>Wiêckiewicz </strong>navodi slučaj 14-godišnje djevojčice koju je silovao školski kolega te je po zakonu imala pravo na pobačaj.</p><p> - Liječnici su, suprotno zakonu i liječničkoj etici, podatke o njezinoj trudnoći i nastojanju da pobaci plod silovanja, u čemu ju je podržala njezina majka, pustili u medije nakon čega je uslijedila neviđena hajka na djevojčicu i majku. Intervenirao je i biskup koji je na djevojčicu izvršio takav pritisak da je u javnost izašla informacija kako ona niti nije htjela pobačaj, već da je to majčina želja. Stoga je bio pokrenut postupak oduzimanja roditeljske skrbi majci, a kad ni to nije urodilo plodom, policija je prijetila da će prijaviti djevojčicu zbog nedopuštenog seksa s maloljetnikom. Tek u desetom tjednu trudnoće pobačaj je ipak obavljen u bolnici u Gdanjsku jer su se liječnici iz Varšave i njezina rodnog Lublina pozvali na priziv savjesti. Djevojčica i njena obitelj tužile su Poljsku Europskom sudu za ljudska prava koji je utvrdio da je Poljska prekršila ljudska prava svoje maloljetne državljanke te da ju je dužna financijski obeštetiti - prepričava <strong>Wiêckiewicz.</strong></p><p>Unatoč pritiscima iz Europske unije i aktivista za ženska reproduktivna prava, poljska Vlada nastavlja s uvođenjem sve konzervativnijih zakona. Aktivisti upozoravaju da se pandemija koronavirusa koristi kako bi ovakvi zakoni bili izglasani jer se trenutno ne mogu održavati prosvjedi, a Poljakinje, koje inače idu na pobačaje u okolne zemlje, sada ni to neće moći. <strong>Barbara Nowacka</strong>, oporbena zastupnica, rekla je na privatnom radiju Zet uoči presude:</p><p>- Ovo su vrlo teški izbori i ne bih imala hrabrosti donijeti odluku umjesto obitelji koje se suočavaju s ovakvom situacijom.</p>