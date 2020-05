'Poljubac života': Ne, na ovoj slici nisu muškarci koji se ljube

'Poljubac života' fotografija je koja je nastala 1967. godine, a objektivom ju je uhvatio Rocco Morabito, američki fotograf koji je za nju dobio i Pulitzera, samo godinu kasnije.

Fotografija i 53 godine poslije intrigira javnost jer se iza nje krije nevjerojatna priča o dvojici komunalnih radnika koji su obavljali rutinsko održavanje.

Foto: Rocco Morabito/Wikipedia

Na njoj električar J.D. Thompson upravo daje umjetno disanje svom kolegi Randallu G. Championu, nakon što je ovaj ostao bez svijesti jer je slučajno dotaknuo žicu visokog napona.

Jačina od 4000 volti trenutno je prošla kroz njegovo tijelo i srce koje se zaustavilo pod tolikim opterećenjem, a samo za usporedbu, za osuđene kriminalce u električnoj stolici koristi se napon od 2000 volti.

