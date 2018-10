Poludjeli kalkulator kredita: Vraćate koliko ste posudili

Sada je pravo vrijeme da ostvarite sve što poželite! Kalkulator kredita Ferratum banke je sasvim poludio! Ne uračunava kamate i jasno prikazuje da ćete vratiti onoliko koliko ste i posudili!

Krediti bez bankovne naknade

Dok druge banke u obradu kredita uračunavaju i bankovne naknade i provizije, za kalkulator kredita Ferratum banke, računica je jasna «Posudi 4000 – vrati 4000!». Naime, novi korisnici Ferratum banke imaju mogućnost odabrati iznos kredita do 4000 kn uz 0 kn bankovnih naknada na rok otplate do 30 dana.

Ne, to nije zabuna, kalkulator kredita pokazuje istinu. Ferratum bank Vam daje mogućnost da sve iznose do 4000 kuna na rok otplate do 30 dana, vratite bez bilo kakvih dodatnih troškova! Iskoristite ovu veliku promotivnu akciju dok traje i riješite ono što ste mislili da je nemoguće bez posuđivanja od prijatelja, rodbine ili uzimanja velikog kredita

Foto: Ferratum Bank Hrvatska

100% online krediti

Posjetite internetsku stranicu Ferratum banke, u kalkulator kredita unesite iznos kredita, odaberite rok otplate i uvjerite se i sami! Svi krediti Ferratum banke su 100% online što znači da niti u jednom trenutku nećete morati odlaziti u banku!

A ako ste već surađivali s Ferratum bankom, ona će nagraditi Vašu vjernost. Prilikom podizanja sljedećeg kredita svi postojeći korisnici ostvaruju aktualnu ponudu od čak 30% popusta na bankovnu naknadu.

Na internetskim stranicama Ferratum banke ispunite online obrazac, u kojeg je potrebno unijeti sve svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu, broj računa, e-mail, OIB...) te odabrati vrstu pozajmice, a kroz kalkulator kredita, unesite i iznos kredita i rok otplate. Uz prijavu je potrebno priložiti i fotografije osobne iskaznice i tekućeg računa te selfie fotografiju s osobnom iskaznicom.

Do novca za 15 minuta “posla“

Kroz nekoliko minuta ćete biti kontaktirani od strane banke, te ukoliko Vaš kredit bude odobren, na e-mail ćete primiti ugovor o kreditu, kojeg je potrebno samo potpisati i uz jamstvo za kredit, vratiti u banku emailom ili ostalim kanalima komunikacije! To je cijeli postupak koji traje maksimalno 15 minuta i u cijelosti je online! Već istoga dana, novac će biti na Vašem računu, spreman za raspolaganje! A ako se u bilo kojem koraku prijave susretnete s nekom nedoumicom, na raspolaganju Vam je korisnička podrška Ferratum banke.

Iskoristite veliku promotivnu akciju za koju je zaslužan upravo poludjeli kalkulator kredita. On sada računa u vašu korist, a vi ostvarujete sve što poželite. Uz Ferratum banku, novac više nije glavna prepreka na putu do ostvarenja svih vaših snova.



Tema: Promo sadržaj