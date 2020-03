Pomažu i u teškim vremenima: Izradili su vizire, respiratore...

Osmislili smo improvizirani zaštitni respirator za medicinsko osoblje. Respirator se može koristiti na osobnu odgovornost u slučaju nedostatka certificirane i testirane zaštitne opreme, stoji na internetskoj stranici pandemija.info. Dr. Ivor Ković je s Ivanom Guštinom i Hrvojem Vukelićem osmislio respirator sa zaštitom za oči izrađen od ronilačke maske, adaptera i filtera za viruse.

- Respirator je namijenjen zaštiti dišnih puteva i očiju medicinskog osoblja, posebice onih koji provode postupke u kojima se generira aerosol od strane pacijenata zaraženih koronavirusom. Respirator se može sastaviti od dijelova koji su trenutačno dostupni u Hrvatskoj - navedeno je na internetskoj stranici.

Dr. Ković liječnik je po struci, specijalizirao je Hitnu medicinsku pomoć, a svojedobno je vodio Dom zdravlja u Pazinu. Prije šest-sedam godina otišao je sa suprugom, također specijalizanticom Hitne medicinske pomoći, na rad u Veliku Britaniju.

- Posljednje tri godine bili smo u Londonu a kada je počelo sve ovo s korona virusom odlučili smo se doći u Hrvatsku jer nismo imali radnu obvezu. Jasno, nakon dolaska otišli smo u samoizolaciju jer su takvi propisi - kaže nam dr. Ković dodajući kako bi iz samoizolacije trebali izaći sutra. U samoizolaciji su razmišljali kako mogu pomoći jer su, s obzirom na profesiju, znali da su ljudi u bolnicama pod stresom, da trče po svuda i da mnogi ne razumiju što je maska, što je respirator...

'Goni me potreba da pomognem kolegama'

- Sada možemo isprintati 50 adaptera dnevno no ako se pokaže veliki interes možemo ih napraviti i 200. Na lageru imamo 5000 maski na koje stavimo isprintani 3D adapter i na njega se stavi filter za viruse koje bolnice imaju - pojašnjava nam Ković.

Goni me potreba da pomognem kolegama kaže nam dr. Ković te dodaje što je cilj skupine od 20-tak entuzijasta raznih profesija.

Foto: Privatni album

- Cilj nam je da medicinari ne smiju imati ni kunu troška. Ako medicinari to žele i misle da im je ugroženo zdravlje, nema problema. Mi ćemo to napraviti, naći ćemo i donatore. Čekam signal, ako do njega dođe - pojašnjava dodajući kako su u čitavu problematiku ušli poprilično duboko.

- Promatrali smo i proučavali što se događa i kako zaštiti medicinsko osoblje s obzirom na to da globalno nema opreme. Nešto smo vidjeli od Talijana, a nešto od Amerikanaca. Kako je riječ o zajednici otvorenog koda razmjenjujemo informacije. Tako me je u subotu navečer nazvao slovenski liječnik iz Celja koji je po uputstvima i specifikacijama objavljenim na internetskoj stranici pandemija.info isprintao 3D adapter, a javio se i kolega iz Bugarske koji je također krenuo s printanjem - kaže dr. Ković.

Na stranici su i detaljno naveli koja je bila njihova motivacija.

”Uslijed pandemije novog korona virusa svjedočimo velikom globalnom nedostatku osobne zaštitne opreme. Ozbiljnost nedostatka te opreme vidljiva je i iz činjenice da u brojnim državama prikladne opreme nema dovoljno niti za medicinsko osoblje, koje se nalazi pod najvećim rizikom infekcije. Uslijed novonastale situacije, medicinsko osoblje primorano je koristiti opremu s niskom razinom zaštite od novog korona virusa. U nedostatku standardiziranih i testiranih respiratora, medicinsko osoblje trenutačno koristi respiratore s nižim postotkom filtracije malih čestica ili par obične maske, poput kirurških maski. Također postoji i nedostatak opreme za zaštitu očiju, putem čije sluznice virus može prodrijeti u organizam, poput zaštitnih naočala s brtvljenjem. Medicinsko osoblje je u takvoj situaciji direktno izloženo virusnim česticama, posebice tijekom postupaka poput intubacije u kojima se stvara velika količina aerosola. Ovakva situacija nije dobra iz najmanje tri razloga. Prvo, medicinsko osoblje primorano je riskirati vlastito zdravlje. Drugo, bolesni članovi medicinskog osoblja ne mogu raditi i liječiti ostale pacijente. Treće, zaraženi članovi medicinskog osoblja postaju širitelji zaraze.”

Stoga predlažu izradu uređaja za improviziranu zaštitnu opremu za dišni sustav i oči nositelja.

- Uređaj se temelji na postojećim ronilačkim maskama koje pokrivaju cijelo lice, omogućuju panoramsko gledanje i mogućnost disanja kroz nos. U procesu izrade odstranjuje se disalica koja se koristi za ronjenje te se na njeno mjesto spaja poseban adapter izrađen procesom 3D printanja. Završno se na adapter priključuje medicinski filter za viruse, potrošni i relativno jeftin uređaj s dugogodišnjim korištenjem u medicini koji je široko dostupan - pojašnjeno je kako se relativno lako i brzo može izraditi danas nužna zaštitna oprema.

Vozi kilometrima samo da pomogne drugima

Unatoč rigoroznim mjerama koje su na snazi u zemlji, jedna od osnivačica inicijative “Ljudi za ljude” Branka Bakšić Mišić i dalje pomaže starim, nemoćnim i siromašnima na širem području Gline, od kojih je većina starija od 65 godina, ali i ostalima kojima je pomoć u ovim vremenima najviše potrebna.

Foto: Privatni album

- Kad me ljudi pozivu odmah odradim sve što mogu - navodi Branka, koja je i u ovom izvanrednim okolnostima spremna odlaziti u sela udaljena po desetke kilometara. Zbog poštivanja protuepidemijskih mjera već par tjedana ne mogu prikupljati pomoć za potrebite u Zagrebu i Rijeci pa se skladište hrane ispraznilo. Branku ni to nije obeshrabrilo pa ono što nije imala na zalihama - od brašna, krumpira, mlijeka i ostalih potrepština, plaćala je iz svog džepa.

- Ne mogu uzeti novac za kruh ili mlijeko ljudima koji mjesečno preživljavaju s 500 ili 800 kuna - kaže Branka. Kako bi pomogla sugrađanima u potrebi tražila je od Grada Zagreba da se novac prikupljen na posebnom računu, a koji je bio namijenjen za kupnju peći, u novonastaloj situaciji preusmjeri za kupnju osnovnih živežnih namjernica. Grad je udovoljio tom zahtjevu pa Branka sad ima na raspolaganju oko 2000 kuna.

Foto: Privatni album

- Tim novcem kupit ćemo najugroženijima sve što im treba od hrane - kazala je. Svi koji mogu i žele pomoći, novac mogu i dalje uplaćivati na taj račun.

- Nažalost, vidite da je i Zagreb stradao. Svima je pomoć jako potrebna - poručila je. Posljednjih dana posjetila baku Mariju koja živi sama u selu, a u blizini nema susjeda. Starica ne želi napustiti svoju kuću u kojoj se osjeća najugodnije.

Foto: Privatni album

Ostala je bez hrane i lijekova pa Branki nije preostalo drugo nego kontaktirati doktoricu koja je doznačila lijekove, nabaviti nužne potrepštine i uputiti se k njoj. Rješavala je i problem u selu Balinac gdje su Lazi, koji je pet dana bio bez struje, ponovno spojili struju.

Radi vizire i besplatno ih šalje u bolnice...

Saša je moj prijatelj. Ima ženu, ima djecu, dva kredita i 3D printere. Već danima ne spava i printa. Plastiku i folije kupio je iz svog džepa. On je moj heroj!

Emotivnu poruku objavio je djelatnik doma zdravlja u Zagrebu a vezana je za Sašu Sineka koji tjedan dana u svom domu neumorno printa vizire i besplatno ih šalje u bolnice, dom zdravlja, dom umirovljenika.

Foto: Privatni album

- Joj moj kum je to objavio i on malo pretjeruje. Nisam ja nikakav heroj, ali da, već tjedan dana mi zvoni mobitel, stižu mi poruke. Sve je nevjerojatno buknulo i mojih nekoliko 3D printera radi skoro 24 sata na dan. Kad ih pustim da preko noći rade, ugase se kad završe s printanjem, ali možda na sat ili dva dok se ne dignem, pa ih onda opet startam i nastavljam 'kuriti' vizire – govori Saša. Ovaj Zagrepčanin prvi je vizir napravio upravo za svog kuma koji radi u zagrebačkom domu zdravlja i koji je objavio ovu emotivnu poruku.

- Nije vizir zaštita od virusa, nego je dodatna barijera kad se pacijent zakašlje pa vizir zaustavi kapljično širenje da ne padne nekome na lice - kaže Saša dodajući skromno da nije nikakav heroj. Za vizir mu treba oko pola sata a dizajnirao ga je, kranje jednostavno, da služi svrsi, ali da ga nije komplicirano isprintati.

- Bolnica koja je uzela testne vizire sama je kupila filament, ali prvo su htjeli dati novce. Nisam htio, nije ovo posao koji se može naplatiti. Ako mogu pomoći, učinit ću to, ne želim zarađivati na ovome – rekao je Saša. A njegov vizir toliko je jednostavan da je dobro došla i guma za hlače kako bi se pričvrstio oko glave.

- Jednom kad se uključi, treba samo čekati da se isprinta - kaže. Proizvodi ih od filamenta, istog materijala od kojih se rade i PET boce. On se topi i printer od njega oblikuje vizire.

Napravio aplikaciju STOP Corona

Direktor GIS Cloud-a Dino Ravnić (37) iz Ližnjana sa svojim timom lansirao je aplikaciju STOP Corona.

Foto: Privatni album

- Aplikacija za prijavu simptoma je besplatna. Napravljena je u obliku responzivne web stranice tako da nije potrebna nikakva instalacija. Korisnik samo treba otići na poveznicu https://stopcorona.app/ sa svoga računala ili mobilnog uređaja te kliknuti na “Report your Symptoms” - poručio nam je.