Pomažu vršnjacima: 'Ova djeca čine prava čuda, oni mogu biti uzor i mnogim odraslima...'

Ustali su jučer jako rano i u pet sati krenuli za Zagreb. Klinci iz 2. razreda OŠ Tučepi imali su jako važan razlog za ovaj uzbudljivi put. Njihov prijatelj Niko Vitlić (8) jedan je od ovogodišnjih dobitnika Godišnje nagrade "Luka Ritz" za promicanje tolerancije i škole bez nasilja.

- Jedan dječak ga je udario, on ga je odbio i nije ga htio vratiti... - govore nam njegovi prijatelji prije svečane dodjele u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, gdje su četvero uzornih učenika došli podržati njihovi ponosni roditelji, nastavnice, ravnateljice, prijatelji iz škole...

'Hvala roditeljima i učiteljicama'

- Jako sam sretan što danas mogu reći da ne smijemo vraćati udarce i ružne riječi. Hvala mojim roditeljima i učiteljicama što nas uče kako se trebamo ponašati - hrabro je mali Niko poručio okupljenima.

Foto: Ana Dasović/24sata

Zagrepčanin Niko Jajčević (11), učenik 5. razreda Osnovne škole Grigora Viteza dobitnik je posebnog priznanja za školsku godinu 2023/2024. U kategoriji srednjih škola, dobitnica Godišnje nagrade je Ardijana Deva, učenica 3. razreda Srednje škole Dragutina Stražimira u Svetom Ivanu Zelini, a posebno priznanje dobila je Anna Šimić, učenica 4. razreda Zdravstvene i veterinarske škole dr. Andrije Štampara iz Vinkovaca.

'Izgubio sam nadu u čovječanstvo'

- Ja mislim da su prepoznali jer uvijek želim svima pomoći, sve skupiti, ne želim da nitko ne ostane sam. Moj najbolji prijatelj u razredu je porijeklom iz Afrike i tamnije je puti pa su ga znali zezati. Ali onda je škola uskočila i to se riješilo. Ja sam bio tužan, malo sam izgubio nadu u čovječanstvo, ali pomogao sam mu da ne odustaje - kaže Niko, kojeg su dopratili preponosni mama Ružica, tata Marko i djed Stipe.

Niko je zaslužio ovu nagradu, naravno da je to i do odgoja, ali on je prekrasan dječak, uglas nam govore. Niko igra nogomet i svira gitaru, a prijatelji su mu bili sretni i iznenađeni kad su čuli da je dobitnik ove vrijedne nagrade.

storyeditor/2024-06-12/20240612_115740.jpg | Foto: Ana Dasović/24sata

Škole su ih prepoznale

I roditelji Ardijane i Anne ističu kako su nagrade otišle u prave ruke. Ardijana se istaknula pomaganjem i sudjelovanjem u brojnim akcijama.

- Svojim vršnjacima poručujem da ako žele reći ne, neka to i kažu, Neka budu i rade ono što ih ispunjava - kazala je ova djevojka koja je uzore prije svega imala u svojim roditeljima. Oni su je, kaže, oblikovali da postane ovakva kakva je, srdačna, otvorena prema svakome i spremna pomoći.

Anna radi s djecom s poteškoćama, te svojim primjerom pokazuje koliko je dobrote u mladima.

- Nikad nisam mislila da ću dobiti ovu nagradu i presretna sam. Samo želim pokazati drugima koliko vrijedi pomagati i volontirati i nekad će se taj trud pokazati. Uvijek postoji neka osoba koja će tu biti za vas, uvijek će se naći neko rješenje - poručuje ona.

Svi dobitnici ističu koliko im je bila važna podrška njihovih škola, učiteljica i nastavnica, stručnih službi. Oni su im pomogli da se još više istaknu i prepoznali su ih.

Luka je i danas inspiracija

- Važno je istaknuti ovakve primjere, kad učenici ovako male dobi odbiju uzvratiti na udarac i tako prekinu spiralu nasilja. To je cilj našeg zajedničkog rada i ovaj primjer našeg Nike može poslužiti kao svjetionik i nama koji smo puno stariji od nas. A odgovornost nas nastavnika je da prepoznamo takve primjere - ističe Nikina učiteljica, poznata i nadaleko izvan Tučepa, Marlena Bogdanović.

A roditelji Luke Ritza, čija je nesretna smrt, ali i inspirativan život već punih 16 godina inspiracija za borbu protiv vršnjačkog nasilja, kažu kako im upravo ovakvi susreti pomažu da prebrode najteže dane.

storyeditor/2024-06-12/PXL_120624_116017709.jpg | Foto: pIXSELL

- Na ovaj dan, na godišnjicu (Lukine smrti, op. a.), mi vidimo prekrasnu djecu, djecu koja čine čuda, takve stvari da bi se i odrasli mogli posramiti. I zato nam je to poseban doživljaj, ta djeca vas dignu - zaključila je Suzana Ritz.

Savjetovalište za mlade Luka Ritz pomogao je tisućamna mladih da se izvuku iz problema vršnjačkog nasilja, problema s mentalnim zdravljem i kvalitetnije provedu mladost.