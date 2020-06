Pomoć: Državne potpore dobit će 8000 tvrtki s 37.000 radnika

<p>Nakon što je u lipnju oko 94 tisuće tvrtki s 362 tisuće zaposlenih dobilo državnu potporu za isplatu svibanjskih plaća, ovaj se mjesec četiri tisuće kuna potpore po zaposlenom radniku odobrava prema zaoštrenim kriterijima, piše u četvrtak Večernji list.</p><p>Na pomoć u isplati plaća mogu računati samo tvrtke s padom prihoda većim od 50 posto iz najugroženijih djelatnosti (prijevoz, turizam, uslužne djelatnosti i dio prehrambene industrije), a do jučerašnjeg dana zahtjeve za lipanjske potpore predalo je oko osam tisuća tvrtki s približno 37 tisuća zaposlenih.</p><p>Kada je krenula dorađena mjera, u Vladi su procjenjivali da će pomoć obuhvatiti do sto tisuća zaposlenih, navodi dnevnik.</p><p>Zahtjevi će se primati do kraja lipnja pa je moguće da će se konačan broj kretati oko procijenjenih veličina.</p><p>Što će s potporama biti od srpnja još nije rečeno, jer je posljednji dogovor Vlade sa socijalnim partnerima bio da se produljenje dogovara iz mjeseca u mjesec. Prihodi u turizmu, prema fiskaliziranim računima, trenutačno su niži 55 posto u odnosu na isto razdoblje lani, trgovini 5 posto, a u svim djelatnostima 15 posto.</p><p>Tijekom ovog tjedna trebali bi se znati i detalji skraćenog radnog tjedna, s kojim bi službeno krenule isplate za lipanj, donosi Večernji list.</p>